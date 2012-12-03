В Беларуси провели первые операции врожденного порока сердца у детей новым, малотравматичным способом

Новости Беларуси. Белорусские хирурги освоили малоинвазивный метод лечения дефекта межжелудочковой перегородки сердца у детей. Главное его достоинство — низкая травматичность, ведь хирургическое вмешательства происходит без разрезов - с помощью небольших проколов на коже под рентгеновским контролем. Операция длится всего около часа. Уже прооперировано трое детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленький Никита уже, кажется, забыл о недавней операции: бегает по коридорам больницы и не даёт ни минуты посидеть заботливой маме. Страшный диагноз — врождённый порок сердца — мама Никиты узнала сразу же после его рождения. Избежать сложной операции было невозможно.

Вероника Махвееня, мать:

В дальнейшем нам светила операция только на открытом сердце. Говорили, что это настолько тяжело для детей, что с самого начала не хотят делать такие операции, нужно подрасти..

Метод лечения новый, но родители мальчика согласились на него, не раздумывая. Успокоили опытные белорусские медики и немецкий врач, руководитель детской кардиологии в городе Баденхаузене, специально приглашённый на первую операцию. И... не обманули.

Вероника Махвееня:

В этот же день отошёл от наркоза и готов был бегать.

1,5-годовалый Никита стал одним из первых счастливчиков. Пока в Беларуси с использованием новой технологии прооперировано трое маленьких пациентов: полутора, четырёх и десяти лет. Метод действительно уникален. Минимизация травмы, никакого длительного восстановительного периода, а, главное, снижение возможности появления осложнений — это лишь некоторые преимущества нового метода коррекции врождённого порока сердца перед традиционным.

Александр Савчук, заведующий рентгенэндоваскулярным отделением детской кардиохирургии Детского кардиохирургического центра Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Ранее такие операции мы были вынуждены выполнять открытым способом в условиях искусственного кровообращения. А это большая хирургическая травма, это длительное пребывание ребёнка в реанимации, это, соответственно, высокие риски послеоперационных осложнений.

Новый шаг белорусской медицины стал возможен благодаря закупленному Министерством здравоохранения высокотехнологичному оборудованию. Ноу-хау это не только для нашей страны. Во всём мире подобные устройства появились только в 2012 году, да и на всю Европу уникальных операций сделано около двухста. Белорусские медики Детского кардиохирургического центра уже в следующем году хотят поставить малоинвазивные операции на поток.

Константин Дроздовский, заместитель директора Республиканского научно-практического центра «Кардиология» по детской кардиохирургии:

Один из самых частых пороков сердца - это у детей. Мы оперируем около 100 таких пороков в год и около 50 из них мы можем закрыть с помощью нового устройства.

Не прошло и несколько дней, а все маленькие пациенты уже выписаны из больницы и проходят «домашнюю реабилитацию». Ещё двое малышей ждут операции на следующей неделе.