Названы главные причины возникновения рака

Новости Беларуси. Белорусские медики могут обнаружить рак на ранних стадиях почти в 70 % случаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То есть тогда, когда шансы победить болезнь гораздо выше. Во многом это стало возможным благодаря профилактике, которую сегодня специалисты активно внедряют. Это скрининговые программы, разработка собственных лекарств.

Кроме того, на 10 миллионов долларов увеличена закупка таргетных препаратов для лечения тяжелых случаев рака. Т.е. лекарств, которые обладают избирательным действием, воздействуют только на пораженные клетки.

Денис Давыдов, заведующий отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова:

Прогресс в нашей работе связан с тем, что мы не только помогаем установить диагноз, но и спрогнозировать течение процесса и помогаем врачам выработать индивидуальный подход к лечению конкретного пациента с рекомендациями по подбору терапии.

Сегодня к этой проблеме приковано внимание всего мирового сообщества. 4 февраля – День против рака. Его девиз в этом году: «Я есть и буду».