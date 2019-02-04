Естественные киллерные клетки. Какие ещё новейшие технологии лечения осваивают в РНПЦ детской онкологии

Подарите мне жизнь! Для Маргариты и её мамы больничная палата в РНПЦ детской онкологии стала вторым домом. Пять месяцев назад двенадцатилетней девочке поставили страшный диагноз – бифенотипический лейкоз. В тот момент для ребёнка и родителей перевернулся весь мир.

Маргарита, пациентка РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Переживала. Я с первых минут знала, какой у меня диагноз.

И как ты к этому отнеслась? Маргарита:

Сначала расстроилась, а потом мама сказала, что пройдём лечение и уедем домой. Елена Столярова, врач-гематолог онкологического отделения №3 РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Она одна из самых оптимистичных деток, у неё немного осложнений, потому что она так позитивно относится ко всему происходящему. Снова стать здоровой и сменить больничные коридоры на домашний уют – единственная цель, к которой уверенными шагами идет Маргарита. Сейчас девочка проходит курс химиотерапии, а через месяц ей сделают операцию по трансплантации костного мозга.

К слову, в Беларуси заложниками беспощадного диагноза – рак – ежегодно становится около трёхсот детей. Но в современном мире эту недетскую болезнь можно победить. Сейчас в РНПЦ используются новейшие технологии, которые позволяют излечить около 75% пациентов с онкологическими заболеваниями. Михаил Белевцев, заместитель директора по науке дирекции научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Общая выживаемость с острым лимфобластным лейкозом около 82%, но остаётся 10-15% детей, к сожалению, для которых варианты химиотерапии исчерпаны. Вот для этих детей в настоящее время у нас создается технология, позволяющая этих детей вылечить.

Речь идет о технологии, когда специалисты сначала выделяют из крови пациента иммунные клетки, перепрограммируют их на распознавание злокачественных, а затем вводят обратно в организм. Такая хитрая терапия позволяет иммунитету ребенка уничтожить рак. Александр Мигас, старший научный сотрудник лаборатории иммунологических исследований РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Адаптация технологий – это использование химерных антигенных рецепторов для лечения злокачественных заболеваний. Мы разрабатываем прототип этого химерного антигенного рецептора на основе рецептора, который уже показал свою эффективность и используется за рубежом.

Уже через пару лет эта разработка будет спасать детские жизни, но на этом специалисты не останавливаются и продолжают вести научные исследования. В том числе проводят клинические испытания по использованию естественных киллерных клеток. Они обладают высокой противоопухолевой активностью и тем самым убивают безжалостную болезнь.

Александр Мигас:

Технология использования естественных киллерных клеток у нас уже отработана, она уже на стадии доклинических испытаний, и мы для небольшой группы пациентов нарабатываем технологию, она у нас на этапе лабораторных испытаний.

Рак не делает исключений для младенцев или подростков, в его крепких тисках может оказаться любой ребёнок, независимо от возраста или образа жизни. Маргарита:

Когда первичные дети приезжают, они боятся, что выпадут, например, волосы, но потом говорят, что после химии всё быстро вырастает, они ещё крепче становятся. Не надо думать о плохом и стремиться, что ты выздоровеешь и уедешь отсюда, и никогда больше не приедешь.