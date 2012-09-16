Наталья Люцко - не просто главврач Чистинской районной больницы, а героиня любовной истории, достойной экранизации

Героиня программы «Центральный регион» на СТВ с детства знала, что будет врачом. И мечта сбылась — в профессии она уже 17 лет. Будучи врачом-терапевтом, Наталья Люцко 10 лет возглавляет Чистинскую районную больницу, которая не раз признавалась лучшей в стране, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Чистинская районная больница - уникальное медучреждение в республике. Здесь открыто отделение реабилитации — второе в области. Еще одна особенность: обслуживается более полутысячи человек, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. В больнице предоставляется широкий спектр медуслуг - в том числе и помощь узких специалистов. Не только чистинцы обращаются за помощью. Районка обслуживает 31 населённый пункт и около 8 тысяч человек - среди которых, кстати, около двух тысяч детей. В этом году отремонтирован главный корпус больницы.

Всегда в хорошем расположении духа и обязательно с улыбкой, — так описывают главврача Наталью Григорьевну пациенты районной больницы. Влилась Наталья Люцко в коллектив 17 лет назад. Тогда молодой специалист приехала на практику да так и осталась в Чисти. Променяла родной город Молодечно на молодой и уютный поселок. Сейчас вот и коллег оттуда сманивает — ведь у чистинских пациентов требования к лечению как в городских условиях.

Кстати, Чисть — единственный населённый пункт в области, где на протяжении последних лет рождаемость превышает смертность. И о здоровье маленьких пациентов заботятся особенно.

Наталья Григорьевна главным в своей работе считает вовсе не оказание медпомощи, а воспитание у пациентов потребности быть здоровыми. А условия для этого есть. Отделение реабилитации — гордость не только Чистинской больницы, но и всей области. Здесь проходят лечение пациенты 5 районов — Воложинского, Вилейского, Молодечненского, Мядельского и Логойского. В основном восстанавливаются после инсультов и травм. А результаты лечения впечатляют - многим после лечения в Чисти удалось вернуться к полноценной жизни.

Очередь на прием в больнице пестрая: школьники с простудой; молодые люди, проходящие медкомиссию; пенсионеры. И каждый с теплом говорит о медперсонале больницы: здесь всегда выслушают, успокоят, помогут и лекарством, и советом. К тому же, главврач Наталья Люцко — депутат сельсовета. Общественную нагрузку довольно успешно совмещает с работой участкового терапевта и главврача. Зачастую, вместо положенных 2-часов на приеме проводит полдня.

К напряженному рабочему графику Натальи Григорьевны её родные привыкли. Трое самых дорогих мужчин — супруг Владимир Николаевич, старший сын Сергей и младший Дмитрий. Старший ребенок по стопам мамы не пошел — учится в педуниверситете. Слишком хорошо помнит — как рано стал самостоятельным и как несладок врачебный хлеб. Возможно про примеру мамы пойдет младшенький — есть надежда на продолжение династии.

Ответственный по хозяйству — глава семьи Владимир Николаевич. С самого начала семейной жизни помогал жене строить карьеру. Семья Люцко — студенческая. Поженились на третьем курсе. На четвертом появился первенец. Папа был выпускником политеха, а мама доучивалась медуниверситете. Спасибо бабушкам, родители — первые два года растили внука. Со старшим ребенком Надежда Григорьевна даже в декретном отпуске не была. Молодой семье нужны были деньги.

Невооруженным взглядом заметно — какая доброжелательная атмосфера в семье Люцко. Говорят, на трудностях закалялись. Очень дружны между собой дети — не разлей вода. Для Димы поступление в ВУЗ старшего брата стало настоящей трагедией — ведь он уехал из дома! Теперь с нетерпением ждут выходных — чтобы увидеться. К тому же, в этой семье есть неизменная традиция — всем вместе выезжать на отдых в Крым. Возможно, сетует хозяйка, можно было бы потрать сбережения и на обустройство еще большего домашнего уюта, но для нас на первом месте общение.

Совместная жизнь супругов такая же красивая, как и их история знакомства. Она заслуживает того, чтобы стать сценарием кинофильма. Учиться в одном городе, а познакомится за тысячу километров от него. Поэтому в семье Люцко верят в судьбу и только в хорошее.