Ежегодно у 6 тыс. белорусов обнаруживают рак кожи. Метод профилактики – удаление родимых пятен

Новости Беларуси. Ежегодно у 6 тысяч белорусов медики обнаруживают злокачественную опухоль кожи. 600-700 случаев приходится на меланому, по словам врача, одну из самых опасных злокачественных опухолей в мире. Несколько реже регистрируются случаи саркомы кожи. Об этом сообщил сегодня журналистам Геннадий Римденок, врач-онколог Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии.

У женщин меланома чаще всего выявляется на ногах, а у мужчин – на тех частях тела, которые больше всего открыты солнцу в жаркую погоду. К раку может привести так долгое, так и кратковременное, но интенсивное ультрафиолетовое облучение. Такое облучение жители умеренных широт могут получить, например, во время поездки на отдых в жаркие страны. Онкологи рекомендуют защищаться от интенсивного и длительного солнечного воздействия, использовать солнцезащитные крема, регулярно осматривать кожу на предмет появления новых родинок или изменения уже имеющихся родинок.

Геннадий Римденок, врач-онколог-хирург высшей квалификационной категории кандидат медицинских наук Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Александрова:

С меланомой кожи в учреждения здравоохранения чаще всего обращаются люди трудоспособного возраста. Причем если у женщин она чаще всего локализуется на нижних конечностях (голень, бедро, стопа), то у мужчин – на теле. Это связано, прежде всего, с одеждой – представительницы женского пола носят юбки и платья, оставляя при этом открытыми ноги, у мужчин же открытыми могут оставаться руки, грудь, торс.

96-98 % людей имеют родимые пятна. Чем больше их на теле, и чем больше их размеры, тем выше вероятность заболеть страшной болезнью. Основные причины возникновения злокачественных опухолей: чрезмерное ультрафиолетовое облучение и травмы кожи, которые могут возникнуть при трении родимых пятен об одежду. Изменение размеров либо окраски родимого пятна, потеря кожного рисунка – повод обратиться к врачу, утверждает онколог. Появление своеобразной «корочки» и кровоточивости – признаки запущенной стадии заболевания.

Геннадий Римденок, врач-онколог-хирург высшей квалификационной категории кандидат медицинских наук Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Александрова:

То, что невусы, так в медицине называются родимые пятна, постоянно трутся о части одежды, может стать причиной травмы кожи.

Одним из эффективных методов профилактики злокачественных опухолей кожи является удаление родимых пятен. Сегодня эта процедура осуществляется при помощи специального оборудования.

Заболеваемость раком кожи и меланомой кожи во всем мире растет. Первое место в мире по количеству больных этим недугом занимает Австралия. В Беларуси за девять лет (2000-2009 гг.) количество заболевших раком увеличилось с 3 793 до 6 533 человек. Динамика наблюдается и по заболеванию меланомой. Если в 2000 году было зафиксировано 420 случаев, то в 2009 году их количество увеличилось до 615.