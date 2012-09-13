Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в середине января

Новости Беларуси. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом ожидается в середине января. При этом, по прогнозам специалистов, уровень эпидемии в этом году в Беларуси будет средней интенсивности.

В планах Минздрава – охватить иммунизацией против гриппа более 35% населения. Акцент планируется сделать на вакцинации людей старше 65 лет. Также в планах – увеличить число привитых школьников и студентов.

Бесплатную вакцину против гриппа сделают и тем, кто имеет высокую степень заражения этой болезнью: медработникам, учителям, сотрудникам МВД и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.