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Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Беларуси ожидается в середине января

13 сентября 2012 05:53
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Новости Беларуси. Эпидемический подъем заболеваемости гриппом ожидается в середине января. При этом, по прогнозам специалистов, уровень эпидемии в этом году в Беларуси будет средней интенсивности.

В планах Минздрава – охватить иммунизацией против гриппа более 35% населения. Акцент планируется сделать на вакцинации людей старше 65 лет. Также в планах – увеличить число привитых школьников и студентов.

Бесплатную вакцину против гриппа сделают и тем, кто имеет высокую степень заражения этой болезнью: медработникам, учителям, сотрудникам МВД и МЧС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Вирусные заболевания # Здоровье

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