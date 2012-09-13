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Как утилизировать лекарства без вреда для здоровья и экологии?

13 сентября 2012 10:59
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Каждый месяц жители Беларуси выбрасывают около миллиона использованных упаковок. И никто не задумывается, каким образом их следует утилизировать без ущерба для здоровья людей и окружающей среды. 

Первая мысль — выбросить упаковки в урну. Как выяснилось, так делать нельзя. Специалисты Министерства здравоохранения и Центра экологических решений рекомендуют сначала надеть перчатки. Само лекарство нужно выбрасывать или выливать в канализацию без упаковки. Коробки, блистеры, баночки необходимо сложить в пакет, завязать и выкинуть в контейнер по сбору вторсырья.

Экологи предлагают устанавливать в крупных аптеках закрытые контейнеры для сбора просроченных медикаментов  - по аналогии с контейнерами для сбора использованных аккумуляторных источников питания в магазинах.

А гражданам рекомендуют не запасаться лекарствами впрок, чтобы свести к минимуму количество просроченных препаратов, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

 

# Здоровье # Экология # Вероника Алешина

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