На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус

Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Уже месяц тут успешно исследуют пробы биоматериала жителей, у которых подозревается коронавирус. Донорскую кровь начнут проверять с 1 июля.

Владимир Свито, главный врач Минской областной станции переливания крови:

Мы начали с 22 мая тестировать методом ПЦР тот материал, который поступает из медицинских учреждений Молодечненского, Вилейского и Мядельского и Воложинского районов. Мы уже выполнили более 2 000 исследований.