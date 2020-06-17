На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус

Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уже месяц тут успешно исследуют пробы биоматериала жителей, у которых подозревается коронавирус. Донорскую кровь начнут проверять с 1 июля.
Владимир Свито, главный врач Минской областной станции переливания крови:
Мы начали с 22 мая тестировать методом ПЦР тот материал, который поступает из медицинских учреждений Молодечненского, Вилейского и Мядельского и Воложинского районов. Мы уже выполнили более 2 000 исследований.
При работе с пробами врачи полностью защищены, без специальных костюмов они не могут войти в «грязную зону». Кстати, в лаборатории недавно сделали ремонт, установили современное высокотехнологичное оборудование. Теперь 120 тестов можно проверить за смену, а через сутки результаты поступают в медицинское учреждение.