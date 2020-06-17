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На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус

17 июня 2020 21:08
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Новости Беларуси. Новые диагностические возможности. Проверять донорскую кровь на COVID-19 начнут на базе Минской областной станции переливания крови в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус-1

Уже месяц тут успешно исследуют пробы биоматериала жителей, у которых подозревается коронавирус. Донорскую кровь начнут проверять с 1 июля.

На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус-4

Владимир Свито, главный врач Минской областной станции переливания крови:
Мы начали с 22 мая тестировать методом ПЦР тот материал, который поступает из медицинских учреждений Молодечненского, Вилейского и Мядельского и Воложинского районов. Мы уже выполнили более 2 000 исследований.

На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус-7

На станции переливания в Молодечно будут проверять донорскую кровь на коронавирус-9

При работе с пробами врачи полностью защищены, без специальных костюмов они не могут войти в «грязную зону». Кстати, в лаборатории недавно сделали ремонт, установили современное высокотехнологичное оборудование. Теперь 120 тестов можно проверить за смену, а через сутки результаты поступают в медицинское учреждение.

# Коронавирус # Здоровье # Владимир Свито # Фотофакт

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