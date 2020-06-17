«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»

В связи с коронавирусом сейчас по-другому работают поликлиники. И людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется звонить в «скорую помощь». Но не ходить с температурой в поликлинику. Получается, что огромный объем работы свалился на «скорую помощь». В программе «Большой город» рассказываем, как выдерживают медики «скорой помощи» такую нагрузку.
Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:
Сегодня запрета на посещение поликлиник нет. То есть любой человек, если он почувствовал недомогание, он абсолютно спокойно в поликлинику обратиться может. Я еще раз повторю, что количество вызовов у нас не увеличивается. То есть количество вызовов приблизительно 1 600 – 1 700. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше.