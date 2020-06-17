«Запрета на посещение поликлиник нет. Любой человек, если почувствовал недомогание, абсолютно спокойно обратиться может»

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: Сегодня запрета на посещение поликлиник нет. То есть любой человек, если он почувствовал недомогание, он абсолютно спокойно в поликлинику обратиться может. Я еще раз повторю, что количество вызовов у нас не увеличивается. То есть количество вызовов приблизительно 1 600 – 1 700. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше.

В связи с коронавирусом сейчас по-другому работают поликлиники. И людям, которые чувствуют недомогание, рекомендуется звонить в «скорую помощь». Но не ходить с температурой в поликлинику. Получается, что огромный объем работы свалился на «скорую помощь». В программе «Большой город» рассказываем, как выдерживают медики «скорой помощи» такую нагрузку.

А если сравнить с прошлым годом?

Александр Жинко:

В прошлый год, наверное, чуть-чуть меньше было в это время. То есть где-то 1 500 – 1 600. Но это немного.

То есть нельзя говорить, что коронавирус повлиял на количество вызовов?

Александр Жинко:

На количество вызовов – нет. Возможно, сегодня, может быть, к нам обращаются реже с какими-то мелкими проблемами. То есть возможно, они нас боятся. То, что мы приедем в костюме и вдруг мы им что-то привезем. Но это возможно. Количество вызовов, вроде бы, должно было увеличиться.