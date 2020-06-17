Первыми в СНГ трансплантировали аорту. Какие ещё достижения в медицине Беларуси

Сегодня врачи, как и 80 лет назад, снова оказались на передовой и вновь демонстрируют самоотверженность и героизм, а болезнь пациента воспринимают как собственную. Белорусская медицина прогремела не раз. Именно в нашей стране живет единственная на Земле женщина, которая родила уже двоих после сложнейшей пересадки печени и почки.

Младенческая смертность – одна из самых низких в мире и это, как показал минувший год, исторический рекорд для наших медиков, которым сегодня под силу выходить даже самых крохотных.