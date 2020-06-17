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Первыми в СНГ трансплантировали аорту. Какие ещё достижения в медицине Беларуси

17 июня 2020 09:48
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Сегодня врачи, как и 80 лет назад, снова оказались на передовой и вновь демонстрируют самоотверженность и героизм, а болезнь пациента воспринимают как собственную. Белорусская медицина прогремела не раз. Именно в нашей стране живет единственная на Земле женщина, которая родила уже двоих после сложнейшей пересадки печени и почки.

Младенческая смертность – одна из самых низких в мире и это, как показал минувший год, исторический рекорд для наших медиков, которым сегодня под силу выходить даже самых крохотных.

Первыми в СНГ трансплантировали аорту. Какие ещё достижения в медицине Беларуси-1

Какие достижения в медицине Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Медицина # Здоровье # Екатерина Белявская # Юлия Рожко # Дмитрий Дударев # Надежда Галь # Андрей Савич # Михаил Панес # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Здоровье

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