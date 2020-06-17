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Почему медики не рекомендуют пользоваться средствами для загара?

17 июня 2020 09:01
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В программе «Большой город» рассказываем, почему нельзя на пляже пользоваться средствами для загара.

Почему медики не рекомендуют пользоваться средствами для загара?-1

Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой помощи:
Благоприятное время для загара – это часов с 8 до 12. Но в наших условиях в 8 может быть еще не очень тепло. И потом с 16 до 18 часов. Загорать нужно не на открытом палящем солнце. Загорать можете под рассеянным солнечным светом, и все будет то же самое, и будет более равномерный загар. И находиться на этом солнце можно больше. И, конечно, не надо пользоваться средствами для загара! Особенно, если это будут какие-то спиртосодержащие растворы. Потому при пользовании этими средствами – они и предназначено, чтобы быстрее это все произошло – но для нас это не совсем родное. И когда начинается сезон, многие, подавляющее большинство, особенно молодежь хотят быть красивыми и молодыми, загоревшими – и очень быстро появляется этот загар, но потом опять же все страдаем, нам больно.

# Отдых # Здоровье # Александр Жинко

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