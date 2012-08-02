На приём к врачу 19-ой столичной поликлиники можно попасть по талону, заказанному через мобильную версию сайта

Новости Беларуси. Для того чтобы заказать талон к врачу, пациентам 19-ой столичной поликлиники достаточно воспользоваться мобильной версий сайта медучреждения. Причем полезное ноу-хау доступно не только для смартфонов, но и для обычных аппаратов. Кроме того, на страницах мобильной версии можно получить контактную информацию, оставить сообщение и получить онлайн-консультацию о планировании семьи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Геннадий Мисяченко, заместитель главного врача УЗ «19-ая центральная районная поликлиника Первомайского района»:

Мы дошли до того, что выкладываем 30% талонов в интернет. Все потому, что спрос растёт. Мы не можем сейчас сказать, сколько людей к нам приходит именно по талонам мобильной версии, но видим в поликлинике очень много людей, которые записывают адрес нашего сайта.