Бандажное обертывание: охлаждение кожи, улучшение лимфотока и кровобращения, укрепление сосудов

Процедура бандажного обертывания начинается со скрабирования и очищения нужных участков кожи. Затем используются одноразовые эластичные бинты, которые замочены в специальном растворе. В зависимости от его состава, можно достичь различных эффектов: от лимфодренажного до антицеллюлитного.

Юлия Деменок, косметолог:

Допустим, для кожи с апельсиновой коркой, с отложениями жира используются горячие обертывания. В их состав входит перец чили, кофеин, какао-бобы. Существуют бинты для области груди. Можем достичь эффекта лифтинга. Здесь используются протеины сои, гиалуроновая кислота. И, конечно, увлажаняющий, питательный эффект. Используется молоко, мед, гиалуроновая кислота, женьшень.

Компоненты раствора для обертываний преимущественно натуральные. Благодаря тому, что кожа длительное время находится в контакте с ними, происходит эффективное впитывание этих активных компонентов.

Эластичность бинтов дает дополнительный эффект: тонизирует и улучшает венозный отток, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Деменок, косметолог:

Эластичные бинты, поэтому накладываются в определенной последовательности, в горизонтальном положении и от конечности к телу, по ходу вен. Это более физиологично для тела.

Для достижения видимых результатов необходимо провести курс из 10 таких получасовых процедур с периодичностью пару раз в неделю. Бандажные обертывания рекомендуют всем дамам старше 25. Курс можно проводить в любое время года – как перед летним отдыхом, так и в качестве восстановления кожи после южных путешествий.

Юлия Деменок, косметолог:

Противопоказания существуют для горячих бинтов. Сегодня у нас прохладное бинтование, а горячие бинты, которые содержат перец чили, противопоказаны для заболеваний вен нижних конечностей. Здесь очень аккуратно.

После процедуры на кожу наносится крем. В зависимости от решаемой задачи, он может быть антицелюлитным, питательным или просто увлажняющим.

Бандажное обертывание действует еще эффективнее, если проводится после сеанса массажа. И, конечно, эта процедура должна дополняться правильным режимом питания и активным образом жизни.