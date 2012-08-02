Пищевые отравления в Минске: 30 человек находятся в инфекционных отделения больниц

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи отравления некачественными продуктами. Только в инфекционных отделениях минских больниц сейчас находятся три десятка человек.

Владимир Хвостик, пострадавший:

В субботу скушал пару салатиков и фаршированые яйца. В воскресенье стало плохо, тошнило. Попал в инфекционную больницу.

Еще вчера минчанин с кишечной инфекцией был в тяжелом состоянии. Благо – все обошлось. Впрочем, таких, как он, здесь – в городской «инфекционке» - немало.

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций городской инфекционной клинической больницы Минска:

У нас в отделении находится 30 больных с кишечными инфекциями. В основном сальмонеллёзы.

Эти цифры, по словам специалиста, невелики. В сезон заболеваемости сюда попадают только за день – примерно 12 человек. В топе причин - недоброкачественные ягоды и фрукты, купленные с рук. Например, арбузы. Точек продаж только в столице – не сосчитать. Однако, в каких условиях их продают – уже другой вопрос.

Ольга Тимошенко, врач-гигиенист отделения гигиены питания ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Что касается фруктов, то обязательно должен быть протокол лабораторных исследований, где будет указано, на какие факторы исследовался этот продукт. Только при наличии этого документа допускается реализация продукта. Любой покупатель может потребовать протокол лабораторных испытаний.

Вот, к примеру, лоток с арбузами в полутора метрах от трассы. Из-за постоянного потока машин около полосатых ягод буквально дымовое облако. К тому же погода +30. По санитарным нормам хранить арбузы вообще нужно при температуре +12 градусов. Но поскольку большая ягода – товар сезонный, на это закрывают глаза.

Такой же режим работы и у большинства арбузных точек. За день продать все арбузы получается не всегда. Поэтому увидеть в лотке вчерашнюю, а то и позавчерашнуюю ягоду – можно запросто. Впрочем, Камил это отрицает. Разрезанные напополам дыни, уверяет, не для продажи. А о протоколе исследований товара продавец, казалось, слышит впервые.

Камил, продавец:

Если нужны документы, я пойду сделаю. Я не знал о них. Мне не сказали, что это надо.

Врачи констатируют, ситуация с отравлениями в Беларуси не критическая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако, проверить то, что покупаешь – зачастую не будет лишним.