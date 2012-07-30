Учёные: газировка может привести к ожирению и диабету всего за 4 недели

Регулярное употребление газированных напитков приводит к кардинальному изменению метаболизма человека всего за четыре недели, сообщают ученые из университета Bango (Англия).

Система работает по следующему принципу. Мышцы начинают использовать газированные напитки в качестве топлива, то есть главным источником энергии для них становятся не жиры, а углеводы. Как результат, мышечная система начинает перестраиваться под потребление нового энергетического субстрата, а жир перестает перерабатываться, что приводит к возникновению ожирения, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail.

Ганс-Питер Кубис, рассказал руководитель исследования:

Наши мышцы реагируют на повышенный уровень сахара в крови и делают метаболизм менее эффективным не только сиюминутно, но и в перспективе. Этот процесс приводит ко всё меньшей способности организма сжигать жиры и, как следствие, к ожирению. Кроме того, организм перестанет справляться с повышенным уровнем сахара в крови.

Белорусские медики также не оставили этот вопрос без внимания.

Екатерина Федоренко, сотрудник отдела гигиены питания РНПЦ гигиены:

Газированные напитки рассчитаны на употребление в небольших количествах и не часто. В этом случае они не вредны. Если применять их в пищу ежедневно, можно ожидать заболеваний, связанных с нерациональным питанием.

Специалисты считают, что к ожирению и диабету может привести не только употребление газированных напитков, но и сладких фруктовых соков, которые также содержат большое количество сахара, сообщает ctv.by со ссылкой на Медицинский Вестник.