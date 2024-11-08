На что важно обратить внимание при подозрении на инсульт – рассказала врач медцентра «Нордин»

Инсульт – это тяжелое состояние, которое может возникнуть внезапно и иметь серьезные последствия для здоровья и жизни. Инсульт происходит, когда кровь не достигает определенной части мозга из-за закупорки сосуда или его разрыва. Это нарушает поступление кислорода и питательных веществ, что приводит к гибели клеток.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

В основном два вида таких самых частых инсульта – ишемический инсульт, когда в результате закупорки сосуда, который питает головной мозг, происходит нарушение кровообращения, в результате чего возникает недостаточный приток крови и кислорода, питательных веществ к головному мозгу. Также есть геморрагический инсульт, который вызван кровоизлиянием, разрывом сосуда по каким-то генетическим причинам, по каким-то даже просто непонятным причинам, после инфекции какой-то. Время критически важно при инсульте, чем быстрее человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов на минимизацию ущерба для мозга и восстановление его функций.

Алеся Голубенко:

Если человек внезапно начинает путаться в словах, не понимает сказанную ему речь, это может быть признаком инсульта. Второй признак – это чувство онемения. Чаще всего это одностороннее онемение – в конечностях, в руке, в ноге, может быть также онемение языка. Мы просим человека улыбнуться, и если улыбка эта искажена, это тоже может быть признаком инсульта. Важно обратить внимание на человека, который жалуется на резкое снижение остроты зрения в одном из глаз. Слабость в конечностях, это тоже может говорить о слабости мышечной силы и тоже может быть признаком инсульта.

При предрасположенности к сосудистым патологиям особенно важна дополнительная диагностика. УЗИ БЦА играет важную роль в оценке церебрального кровотока и выявлении возможных причин, способствующих развитию инсульта. Такое исследование может помочь выявить факторы, способствующие развитию атеросклероза, который является одной из основных причин инсультов.

Светлана Киселева, врач ультразвуковой диагностики медицинского центра «Нордин»:

УЗИ брахиоцефальных артерий является одним из методов, доступных для оценки риска возникновения острого нарушения мозгового кровообращения. С его помощью определяют различные изменения в сосудах, аномалии сосудов, перегибы, аномалии развития, нарушения кровообращения, которые вызваны сужением сосудов, атеросклеротическими бляшками либо нарушением целостности самой стенки сосуда. Данный метод рекомендован также всем пациентам старше 40 лет для выявления начальных признаков атеросклероза, чтобы в дальнейшем принять все возможные меры для профилактики быстрого прогрессирования этого заболевания. Регулярное измерение давления, здоровый образ жизни, контроль уровня холестерина и регулярные посещения врача помогут в профилактике инсульта. А внимание к своему здоровью и быстрая реакция в случае возникновения подозрительных симптомов могут спасти жизнь. Алеся Голубенко:

Самостоятельно лучше не применять никаких мероприятий, не давать никаких кроверазжижающих препаратов человеку. Лучше дождаться специализированной бригады, чтобы уже медики помогли человеку как необходимо.