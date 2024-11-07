Мерцательная аритмия. О причинах, опасностях и лечении рассказала врач-кардиолог клиники «Мерси»

Мерцательная аритмия – это одно из самых распространенных нарушений сердечного ритма, которое может привести к серьезным осложнениям, если оно не обнаружено и не лечится вовремя.

Наталья Карась, врач-кардиолог клиники «Мерси»:

Фибрилляция предсердия, или мерцательная аритмия, — одна из частых аритмий у лиц среднего и пожилого возраста с заболеваниями сердца. Суть ее сводится к тому, что верхняя камера сердца, предсердие, не сокращается, а фибрилирует с частотой 300–400 импульсов в минуту. И такие вот хаотичные сокращения нерегулярно проводятся на нижние камеры сердца, желудочки. И в результате вот такого раскоординированного сокращения камер сердца в итоге развивается сердечная недостаточность.

Возраст является одним из ключевых факторов предрасположенности к мерцательной аритмии. Со временем наше сердце подвергается естественным процессам старения, что может привести к изменениям. Кроме того, важную роль играет и наследственность: если у членов семьи были случаи мерцательной аритмии, риск развития этого состояния повышается. Наталья Карась:

Как правило, пациенты жалуются на одышку, неправильное биение сердца, головокружение, полуобморочное состояние. Второй неприятностью мерцательной аритмии является создание условий для образования тромбов в полостях сердца. Такие тромбы могут мигрировать по артериальному руслу, вызывая закупорку артерий. И самым грозным осложнением является закупорка мозговых артерий с развитием инсульта. Поэтому пациенты, страдающие мерцательной аритмией, должны принимать препараты, разжижающие кровь, так называемые антикоагулянты, и это далеко не всегда аспирин. Факторы риска такого недуга включают в себя сахарный диабет, гипертонию, болезни щитовидной железы, сердечные заболевания, ожирение и никотиновую зависимость.

Наталья Карась:

Доказательством наличия мерцательной аритмии является только документ. Это кардиограмма, снятая во время приступа, либо холтеровское мониторирование. Наличие ощущений о неправильном биении сердца, показания гаджетов, часов, тонометра, о неритмичности сокращений является лишь поводом для обращения к врачу. Если пароксизм, срыв длится более 48 часов, то врачу нужно обязательно удостовериться в отсутствии тромба в полостях сердца. А это значит выполнение такого неприятного исследования, как через пищеводную эхокардиографию. Либо в течение месяца он должен принимать антикоагулянты – препараты, разжижающие кровь.

Профилактика мерцательной аритмии основана на поддержании здорового образа жизни и контроле факторов риска. Регулярные медицинские обследования и консультации с кардиологом также играют важную роль в профилактике. Наталья Карась:

Восстановление ритма можно добиться путем введения внутривенного препарата, разрядом электрического тока либо приемом таблетки. Есть такой прием – таблетка в кармане, но в первый раз это должно быть опробовано в условиях стационара под наблюдением врача.

Мерцательная аритмия – серьезное заболевание, но правильное лечение, профилактика и регулярное медицинское наблюдение могут помочь контролировать ее и предотвращать осложнения. Важно знать свои факторы риска, следить за своим сердечным здоровьем и обращаться за медицинской помощью вовремя.