Синдром Крампи, или судороги. Что делать, когда резко свело мышцы, – ответила врач-невролог

Синдром Крампи – генетическое заболевание, которое характеризуется повышенной мышечной возбудимостью и неспособностью быстро расслабиться. Главным симптомом такого недуга являются судороги и спазмы мышц, которые могут проявляться как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя.

Виктория Кочан, врач-невролог клиники «Мерси»:

Крампи – это болезненный тонический спазм, который по-другому называют судорогой. Сокращаться может часть мышцы или вся мышца целиком. Длительность сокращения может колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Развивается синдром чаще ночью, в состоянии покоя и при определенных температурных режимах. Например, при охлаждении. Наблюдается в любом возрасте. У пожилых пациентов тонические сокращения мышц ухудшают качество сна и становятся причиной бессонницы.

Люди, страдающие от этого синдрома, могут испытывать боли и дискомфорт из-за неспособности контролировать свои мышцы. При спазме мышца становится плотной и резко болезненной при ощупывании. Виктория Кочан:

Причиной возникновения судорог бывают физиологические, первичные и патологические, вторичные. Относительно безопасные физиологические причины – это перенапряжение мышцы, а также временные метаболические нарушения.

У здорового человека судороги мышц могут провоцироваться такими факторами, как непривычная длительная нагрузка, недостаточный сон, нарушение температурного режима и даже беременность. Виктория Кочан:

Патологические причины, как Крампи, – это различные болезни и состояния органов нервной системы. Это болезни центральной нервной системы, периферической нервной системы, рассеянный склероз, болезни почек и печени, эндокринные заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, недостаточность железа в организме, различные виды опухолей, такие как доброкачественные и злокачественные новообразования.

Главная сложность в диагностике синдрома Крампи заключается в том, что его признаки и симптомы можно легко перепутать с другими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона или эпилепсия. Для постановки правильного диагноза важно обратиться к врачу. Виктория Кочан:

Принципы диагностики включают в себя не только клинические анализы, но и исследования функций сердца, щитовидной железы, почек. Электронейромиография может выявить признаки первичной мышечной патологии и нарушений иннервации мышцы. Сами по себе Крампи не представляют угрозы ни для жизни, ни для здоровья, однако они крайне болезненны и доставляют много неприятностей пациенту.

Лечение синдрома Крампи направлено на облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Врачи могут рекомендовать применение препаратов, способствующих расслаблению мышц, а также физиотерапию. Виктория Кочан:

Неотложная помощь для снятия боли заключается в пассивном растяжении сокращенной мышцы. Так, при судороге в икроножной мышце нужно встать, опираясь на раздраженную ногу. Если случается сокращение мышц пальцев, надо выпрямить их рукой. Для профилактики Крампи после физической нагрузки нужно из положения лежа высоко поднять ноги. В этом положении улучшается венозный отток и вероятность судорожного сокращения уменьшается.