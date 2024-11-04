Синдром Крампи, или судороги. Что делать, когда резко свело мышцы, – ответила врач-невролог
Синдром Крампи – генетическое заболевание, которое характеризуется повышенной мышечной возбудимостью и неспособностью быстро расслабиться. Главным симптомом такого недуга являются судороги и спазмы мышц, которые могут проявляться как при физической нагрузке, так и в состоянии покоя.
Виктория Кочан, врач-невролог клиники «Мерси»:
Крампи – это болезненный тонический спазм, который по-другому называют судорогой. Сокращаться может часть мышцы или вся мышца целиком. Длительность сокращения может колебаться от нескольких секунд до нескольких минут. Развивается синдром чаще ночью, в состоянии покоя и при определенных температурных режимах. Например, при охлаждении. Наблюдается в любом возрасте. У пожилых пациентов тонические сокращения мышц ухудшают качество сна и становятся причиной бессонницы.
Люди, страдающие от этого синдрома, могут испытывать боли и дискомфорт из-за неспособности контролировать свои мышцы. При спазме мышца становится плотной и резко болезненной при ощупывании.
Виктория Кочан:
Причиной возникновения судорог бывают физиологические, первичные и патологические, вторичные. Относительно безопасные физиологические причины – это перенапряжение мышцы, а также временные метаболические нарушения.
У здорового человека судороги мышц могут провоцироваться такими факторами, как непривычная длительная нагрузка, недостаточный сон, нарушение температурного режима и даже беременность.
Виктория Кочан:
Патологические причины, как Крампи, – это различные болезни и состояния органов нервной системы. Это болезни центральной нервной системы, периферической нервной системы, рассеянный склероз, болезни почек и печени, эндокринные заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, недостаточность железа в организме, различные виды опухолей, такие как доброкачественные и злокачественные новообразования.
Главная сложность в диагностике синдрома Крампи заключается в том, что его признаки и симптомы можно легко перепутать с другими заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона или эпилепсия. Для постановки правильного диагноза важно обратиться к врачу.
Виктория Кочан:
Принципы диагностики включают в себя не только клинические анализы, но и исследования функций сердца, щитовидной железы, почек. Электронейромиография может выявить признаки первичной мышечной патологии и нарушений иннервации мышцы. Сами по себе Крампи не представляют угрозы ни для жизни, ни для здоровья, однако они крайне болезненны и доставляют много неприятностей пациенту.
Лечение синдрома Крампи направлено на облегчение симптомов и улучшение качества жизни. Врачи могут рекомендовать применение препаратов, способствующих расслаблению мышц, а также физиотерапию.
Виктория Кочан:
Неотложная помощь для снятия боли заключается в пассивном растяжении сокращенной мышцы. Так, при судороге в икроножной мышце нужно встать, опираясь на раздраженную ногу. Если случается сокращение мышц пальцев, надо выпрямить их рукой. Для профилактики Крампи после физической нагрузки нужно из положения лежа высоко поднять ноги. В этом положении улучшается венозный отток и вероятность судорожного сокращения уменьшается.
Несмотря на то, что синдром Крампи является хроническим заболеванием, современные методы диагностики и лечения позволяют эффективно контролировать его проявления и облегчить жизнь.
Виктория Кочан:
При потере электролитов с потом рекомендуется прием препаратов, таких как калий и магний. В качестве вспомогательных методов используется немедикаментозная терапия. Это физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура. Она направлена на общее укрепление мускулатуры. Сюда мы относим и водные процедуры, и массаж верхних или нижних конечностей, игло- и рефлексотерапию.
*На правах рекламы.