Мушки перед глазами – очень серьёзный признак. Почему они возникают и как лечить?

Имея хорошее зрение, нужно всегда быть начеку. Наше глазное яблоко заполнено прозрачным веществом – стекловидным телом. С возрастом продукты распада накапливаются и могут проявиться в виде плавающих помутнений, мушек, палочек и черточек перед глазами.

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

Помутнение стекловидного тела называется деструкцией стекловидного тела – на нашем медицинском языке. Они могут быть мелкие и крупные. Просто помутнение в стекловидном теле – это отложение продуктов распада веществ или это межклеточная жидкость, которая сюда прошла, в стекловидное тело. Но если разорвался сосуд на сетчатке – это уже кровоизлияние. Тогда мы видим не просто точечку или мушку бегающую, тогда мы видим целого «плавающего паука».

Резкое появление чего-то лишнего – это уже тревожный звоночек. С такими помутнениями не всегда можно смириться и жить дальше. Нарушение зрения может свидетельствовать о воспалительных заболеваниях и проблемах с сетчаткой. Наталья Никитина:

С возрастом это может быть вариант нормы – отложение продуктов метаболизма, то есть продуктов обмена наших веществ. Неправильное питание на это влияет и даже остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Плавающие предметы перед глазами, которые перемещаются, когда мы смотрим вправо и влево, рассасываются сами по себе при здоровом образе жизни. Дело в том, что когда есть эти самые помутнения, к которым вы уже немножко привыкли, это не так страшно. Татьяна Никифорова, врач-офтальмолог отделения лазерной микрохирургии глаза 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Если вы проснулись утром или среди дня и вдруг увидели, что внезапно у вас появились мушки перед глазами – это очень серьезный признак, зачастую это может быть разрыв сетчатки на фоне каких-то дистрофических изменений.

При разрыве сетчатки рвется сосуд. И как следствие – кровоизлияние, оно же и проявляется в виде мушек или «паучков». Этот симптом означает, что нужно срочно идти на осмотр с фундус-линзой для проверки сетчатки. Татьяна Никифорова:

В том случае, если произошел разрыв сетчатки, это требует немедленного лазерного лечения. Потому что разрыв сетчатки часто приводит к отслойке сетчатки, а это серьезное заболевание, требующее серьезного хирургического вмешательства.