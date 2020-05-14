«Мы в последнее время выходим на так называемое плато». Минздрав о статистике, тестировании и смертях

Я еще раз хочу обратить внимание, что мы выбрали такую стратегию. Мы не тестируем (как некоторые страны) только тех, кто обратился в нашу систему здравоохранения. Мы не тестируем только тех, которые попали с пневмониями, с тяжелыми состояниями в поле зрения системы здравоохранения. Мы максимально тестируем наше население, когда у нас есть основание подозревать, что данный человек может быть заражен коронавирусной инфекцией.

Мы, естественно, сравниваем себя с другими странами — на сегодня по тестированию на миллион населения мы находимся в одном ряду с такими странами как Соединенные Штаты, Великобритания, Канада. Мы совсем немножко отстаем от Германии. Мы отстаем от Российской Федерации, но среди стран СНГ мы занимаем второе место по количеству тестирования.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь: Мы тестирование продолжаем. Мы продолжаем фактически следовать той стратегии, которую мы выбрали сразу. Мы продолжаем тестировать контакты первого уровня и всех пациентов, которые у нас подозрительны на коронавирусную инфекцию. Мы подводим итоги ежедневно, и в наших пресс-релизах, которые публикуются в официальном Telegram-канале, на официальном сайте Минздрава, мы даем информацию за истекшие сутки. Мы для себя выбрали такую стратегию.

Елена Богдан: Абсолютно. Здесь есть абсолютная корреляция, потому что по литературным данным (и это мы видим уже на анализе собственной ситуации, мы это уже проверили на себе). Что по одному пациенту мы обследуем иногда до десяти контактных лиц. И выявлением среди контактных лиц мы по-прежнему находим около 64 %. Естественно, когда мы находим контактное лицо, мы начинаем дальше идти и дальше обследовать контакты, и изолировать эти контакты. Таким образом, не допуская этого лавинообразного роста заболеваемости, о котором мы говорили.

Игорь Позняк:

Чем больше мы будем тестировать, тем больше мы будем выявлять.

«Как ни странно, чаще мужчины». Портрет заболевшего коронавирусом в Минске

Елена Богдан:

Вы знаете, что мы в последнее время выходим на так называемое плато, когда мы выявляем, в среднем, где-то около 8,7 — 9,7% от количества тестов, которые мы провели. И если взять вот эту нашу диаграмму, то на это плато мы взобрались и находимся. На 14 мая у нас 26 772 человека суммарно с первого выявленного нашего пациента, у которых обнаружено РНК вируса. Отрадно, что 8 168 пациентов на сегодняшний момент выздоровели и выписаны уже из наших учреждений здравоохранения или закончили наблюдение в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Я хочу еще раз вернуться к разговору о самом тяжелом в нашей работе — это о потере наших пациентов. И поверьте, что и коллеги мои, которые находятся здесь, на собственном опыте знают — у нас у каждого есть собственный клинический опыт, и я уже много лет не работают в учреждениях здравоохранения, но пациентов, которые у меня лечились и в последующем ушли, я помню до сих пор. Я до сих пор помню их мам, я помню их фамилии, имена, отчества, у каждого врача это есть. Это неотъемлемая часть специфики нашей работы. Поверьте, что мы делаем все возможное, что есть.

Мы активно читаем все новости, мы сотрудничаем с нашими специалистами за рубежом — Испания, Италия, те страны, которые столкнулись с непрогнозируемым и избыточным для системы здравоохранения ростом числа пациентов. Мы анализируем их опыт. Наши специалисты смежных специальностей — у нас сегодня все стали инфекционистами, потому что эндокринологи на этой неделе проводят вебинар со своими коллегами из-за рубежа, где они обсуждают течение эндокринологических заболеваний и коронавирусной инфекции.

Но неудачи есть. Мы анализируем каждую неудачу. И позвольте выразить слова соболезнования родственникам, родным ушедших пациентов, тех, кому мы искренне старались, но не смогли помочь.

Мы используем все, что только возможно. Мы начали использовать иммунную плазму. Мы благодарны людям, которые сами перенесли инфекцию, возможно, сами еще не восстановились после этой инфекции, но пришли и сдают плазму для того, чтобы она помогала пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии.