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Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога

14 мая 2020 17:41
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Новости Беларуси. Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнет снижаться? Рассказывает Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.  

Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога-1

Игорь Позняк, СТВ:  
Ирина Николаевна Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. К вопросу о готовности. Вы знаете, как заглянуть вперед, вы знаете, как это прогнозировать, да?  

Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога-4

Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:  
Проблема дать точный прогноз все-таки есть во всем мире. Вирус новый. И спрогнозировать достаточно точно сложно. По нашему прогнозу, в целом, по республике мы полагаем, что к концу месяца, а в июне уже точно, мы выйдем на устойчивое снижение количества новых случаев.  

Игорь Позняк:  
Это самый важный момент. Мы с уверенностью уже можем это сказать?  

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Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога-7

Ирина Глинская:
Все-таки большинство ученых мира полагают, что этот вирус будет вести себя как обычный респираторный вирус. Несмотря на то, что он впервые вышел в популяцию, то есть большинство из нас с ним еще не сталкивались, но тем не менее мы полагаем, что определенные черты от респираторного вируса у него есть.  

Второй момент. Как бы там ни было, летом уменьшаются те факторы, которые влияют на более высокую заболеваемость. То есть мы менее часто общаемся в тесных помещениях. Мы выходим на улицы. Если это кафе, то это все-таки улица. Кто-то у нас уезжает на дачи, на открытый воздух. То есть те факторы риска, которые имеются для заболевания в холодный период времени, летом они сходят. Поэтому летом, несомненно, уровень заболеваемости будет снижаться.   

# Коронавирус # Здоровье # Ирина Глинская # Игорь Позняк # Фотофакт

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