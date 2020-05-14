Когда заболеваемость коронавирусом в Беларуси начнёт снижаться? Прогноз эпидемиолога

Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: Проблема дать точный прогноз все-таки есть во всем мире. Вирус новый. И спрогнозировать достаточно точно сложно. По нашему прогнозу, в целом, по республике мы полагаем, что к концу месяца, а в июне уже точно, мы выйдем на устойчивое снижение количества новых случаев.

Ирина Глинская:

Все-таки большинство ученых мира полагают, что этот вирус будет вести себя как обычный респираторный вирус. Несмотря на то, что он впервые вышел в популяцию, то есть большинство из нас с ним еще не сталкивались, но тем не менее мы полагаем, что определенные черты от респираторного вируса у него есть.

Второй момент. Как бы там ни было, летом уменьшаются те факторы, которые влияют на более высокую заболеваемость. То есть мы менее часто общаемся в тесных помещениях. Мы выходим на улицы. Если это кафе, то это все-таки улица. Кто-то у нас уезжает на дачи, на открытый воздух. То есть те факторы риска, которые имеются для заболевания в холодный период времени, летом они сходят. Поэтому летом, несомненно, уровень заболеваемости будет снижаться.