«Это очень дорогая покупка»: инсулиновые помпы подарили детям в рамках благотворительной акции

Новости Беларуси. Жизнь без уколов: пятеро детей, страдающих диабетом 1-й степени, получили инсулиновые помпы и расходные материалы к ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Препарат заменит им многократные ежедневные инъекции. Медицинское устройство самостоятельно отслеживает уровень сахара в крови и вводит инсулин по мере необходимости. На данный момент в Беларуси более 2000 детей страдают от диабета. Но из-за высокой стоимости такие специальные приборы позволить себе могут немногие.

Яна Косенок:

Я всегда знала, что у нас будет помпа. Но это очень дорогая покупка, и мы бы еще очень нескоро могли бы себе ее позволить.

Наталия Карлович, главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

То, что у нас сейчас, наверное, чуть более 100 детей используют помпы – это недостаточно. И нам нужно стремиться к большему количеству. Поэтому то, что мы начинаем такой благотворительный проект – я считаю, это очень хорошо.