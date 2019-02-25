Прямой эфир

Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка

25 февраля 2019 16:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что сертификация отечественных препаратов для лечения ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических, перешла в завершающую стадию.

Получение европейских сертификатов – работа кропотливая и затратная. Но специалисты уверены, что все окупится и лекарства белорусского производства получат свою долю ранка. Хотя бы потому, что многие препараты в итоге выходят в 50 раз дешевле, чем западные аналоги.

Больше новостей экономики за 25 февраля здесь.

# Белорусские лекарства # Здоровье # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась
25 февраля 2019 06:57

«Улучшили результаты лечения и выживаемость». В Беларуси детская смертность от заболеваний сердца снизилась

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области
20 февраля 2019 17:51

Семь объектов здравоохранения в 2019 году откроют в Минской области

Компульсивное переедание: чем оно опасно и как лечить
19 февраля 2019 08:08

Компульсивное переедание: чем оно опасно и как лечить