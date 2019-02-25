Белорусские лекарства от рака завершают сертификацию для европейского рынка

Новости Беларуси. Белорусские лекарства от рака готовятся выйти на европейский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что сертификация отечественных препаратов для лечения ряда заболеваний, от сердечно-сосудистых до онкологических, перешла в завершающую стадию.

Получение европейских сертификатов – работа кропотливая и затратная. Но специалисты уверены, что все окупится и лекарства белорусского производства получат свою долю ранка. Хотя бы потому, что многие препараты в итоге выходят в 50 раз дешевле, чем западные аналоги.