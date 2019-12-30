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Забота и внимание лучше лекарств. Волонтёры навестили деток в онкоцентре в Боровлянах

30 декабря 2019 20:21
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Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни даже серьёзные болезни не повод забыть про приближающийся Новый год,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах напомнили волонтёры. Дед Мороз и Снегурочка с подарками и поздравлениями заглянули в каждую палату.   

Забота и внимание лучше лекарств. Волонтёры навестили деток в онкоцентре в Боровлянах-1

Вероника Гришкова, корреспондент:
Больничные стены, несмотря на яркое убранство, всё же слабо располагают к празднованию Нового года, а потому волонтёры «Ласковых крыльев» уже 9-й год подряд приезжают в онкоцентр в Боровлянах, чтобы напомнить этим детям – «Мы вместе!» и подарить частичку души.

Забота и внимание лучше лекарств. Волонтёры навестили деток в онкоцентре в Боровлянах-4



Уже пять месяцев маленький Захар Бобех сражается с нейробластомой четвёртой стадии. Вчера у него закончился курс химиотерапии, и сейчас врачи уверенно говорят о положительной динамике. Скорее всего, мальчик сможет посмотреть праздничный салют дома. За новогодним столом вместе с семьёй. Сегодня же праздник пришёл к нему с доставкой в палату.

Подробнее – в видеоматериале

# Новый год # Здоровье # Вероника Гришкова # Фотофакт

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