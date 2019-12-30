Забота и внимание лучше лекарств. Волонтёры навестили деток в онкоцентре в Боровлянах

Новости Беларуси. В эти предпраздничные дни даже серьёзные болезни не повод забыть про приближающийся Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом маленьким пациентам онкоцентра в Боровлянах напомнили волонтёры. Дед Мороз и Снегурочка с подарками и поздравлениями заглянули в каждую палату.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Больничные стены, несмотря на яркое убранство, всё же слабо располагают к празднованию Нового года, а потому волонтёры «Ласковых крыльев» уже 9-й год подряд приезжают в онкоцентр в Боровлянах, чтобы напомнить этим детям – «Мы вместе!» и подарить частичку души.





Уже пять месяцев маленький Захар Бобех сражается с нейробластомой четвёртой стадии. Вчера у него закончился курс химиотерапии, и сейчас врачи уверенно говорят о положительной динамике. Скорее всего, мальчик сможет посмотреть праздничный салют дома. За новогодним столом вместе с семьёй. Сегодня же праздник пришёл к нему с доставкой в палату.