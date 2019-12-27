Новогодние праздники: как не набрать лишние кило

Не за горами праздничная волна застолий, семейных ужинов, корпоративов и различных массовых гуляний. Но как это обычно бывает, веселье заканчивается, а любимые калорийные блюда с пиршества откладываются в самых неподходящих местах. Марта Марудова, диетолог:

Как правило, после обильного застолья люди чувствуют тяжесть в животе и, соответственно, все лишние килограммы уходят именно в живот и на талию. Это, конечно, очень плохо, потому что именно талия и живот – показатели здоровья.

Лишние калории – это не только сантиметры в талии и на бедрах, но и проблемы с пищеварением. Чтобы не попасть в ловушку нездоровой пищи, на праздниках лучше придерживаться некоторых простых правил. Марта Марудова:

Можно выбирать безопасные продукты, можно выбирать нежирные сорта мяса, можно есть овощи столько, сколько влезет, с ними набрать вес очень сложно, минимизировать, конечно, нужно майонезные салаты. Из десертов лучше выбирать не торты, пирожные, печенья, конфеты, а мандарины. На них вес набрать гораздо сложнее.

К примеру, главный враг на праздничном столе – это всеми любимый майонез. Все привыкли покупать этот продукт в магазине, не задумываясь о его составе. В такой соус производители нередко добавляют массу вредных жиров, эмульгаторов, консервантов и усилителей вкуса. Гораздо полезнее приготовить майонез самому. Для этого понадобится всего лишь смешать и взбить яйцо, растительное или оливковое масло, лимонный сок и горчицу.

Марта Марудова:

Колбасная нарезка, алкоголь, майонезные салаты, торт – все это до добра, конечно, не доводит.