«Все родственники были в шоке». Мамы из Бреста рассказывают, каково это – родить в новогоднюю ночь

Новости Беларуси. Несколько десятков мам по всей Беларуси получили самые желанные подарки. 41 ребенок родился в новогоднюю ночь в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые малыши появились в Гродненской и Витебской областях. Это девочки. И, кстати, в Гродненском регионе родилось рекордное количество детей – 12. Наш корреспондент Кристина Протосовицкая познакомилась с новорожденными.

В Бресте первой в 2020 году на свет появилась девочка. В 2.15 в славянской семье (папа – белорус, а мама – украинка) родилась Анастасия. Несколько часов отроду, а мама вовсю фантазирует о будущем дочери – врач или фармацевт. Вслед за новорожденной леди буквально с интервалом в 20 минут родились двое крох-джентльменов.

Жанна Лещук, акушерка Брестского областного роддома:

Я работаю акушеркой в роддоме уже третий год. Мне приходилось работать и в новогоднюю ночь, и вот сегодня заступила на дежурство 1 числа. Здесь все происходит своим чередом и женщины и рожают. И поэтому для них это большой подарок – родить ребеночка первого числа. «Маленький кулёчек счастья». 41 ребёнок родился в новогоднюю ночь в Беларуси Новогодние – это и те дети, которые родились накануне – 31 декабря. Хороших новостей из роддома семья брестчанки Инны Лопыко ждали за одним большим столом. Больше всего переживал старший брат новорожденного Марка – признается мама.

Предчувствовала рождение ребенка не в високосный год Анна Цыганчук из Березы. А вот сами роды для девушки стали полной неожиданностью – ровно за час до Нового года. Папа уже выбирает имя первенцу.

Анна Цыганчук, мама:

Все родственники были в шоке – приятном, естественно. Праздник теперь уже двойной. В двойном объеме его надо отмечать и подарками, и застояльми. Все, естественно, рады, поздравляют. Новый год они встретили в палатах. Но судя по приподнятому настроению, это вовсе не повлияло на ощущение всеобщего праздника. Родился в новогоднюю ночь – значит, будет счастливчиком, – уверены и врачи-акушеры, и новоиспеченные родители.