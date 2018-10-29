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«Можно сбросить 3-4 кг в месяц». Осеннее меню для похудения от диетолога

29 октября 2018 08:05
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Осенью наш организм начинает перестраиваться и готовиться к холодам. Поэтому осенняя диета должна не только  способствовать похудению, но и благотворно влиять на наш организм. Об этом поговорим с диетологом.

Какой должна быть осенняя диета, которая не навредит нашему здоровью?

Марта Марудова, диетолог:
Безусловно, в осеннюю диету рекомендуется включать овощи и фрукты сезонные. Поэтому тыква, кабачки, свёкла, редиска, морковка это всё то, что обязательно должно быть на столе.

Что должно обязательно присутствовать в меню?

Марта Марудова:
На завтрак осенью можно рекомендовать, например, творожную запеканку с тыквой, второй завтрак в качестве сладкого перекуса мы можем позволить себе грушу или яблоко. В обед можно попробовать крем-суп, но если человек заточен на снижении веса или, всё-таки, на его удержании, то рекомендуется его делать менее калорийным, например, не добавлять сливки. К полднику мы можем съесть что-то тоже сезонное, например, морковку либо овощной салат. На ужин очень рекомендуется делать, например, рыбу и запекать сезонные овощи в духовке или делать их на гриле.

«Можно сбросить 3-4 кг в месяц». Осеннее меню для похудения от диетолога-1

Насколько быстро при помощи такой диеты можно похудеть и на сколько?

Марта Марудова:
Без вреда для организма сбросить можно сбросить 3-4 кг в месяц.

Какие блюда и напитки помогут поддерживать бодрость в осеннюю погоду?

Марта Марудова:
Тёплые напитки, тёплые продукты питания и обязательно специи: гвоздика, куркума, кориандр, корица всё то, что можно добавлять в блюда, напитки.

# Консультация диетолога # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Здоровое питание

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