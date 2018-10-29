«Можно сбросить 3-4 кг в месяц». Осеннее меню для похудения от диетолога

Осенью наш организм начинает перестраиваться и готовиться к холодам. Поэтому осенняя диета должна не только способствовать похудению, но и благотворно влиять на наш организм. Об этом поговорим с диетологом.

Какой должна быть осенняя диета, которая не навредит нашему здоровью?

Марта Марудова, диетолог:

Безусловно, в осеннюю диету рекомендуется включать овощи и фрукты сезонные. Поэтому тыква, кабачки, свёкла, редиска, морковка – это всё то, что обязательно должно быть на столе.

Что должно обязательно присутствовать в меню?

Марта Марудова:

На завтрак осенью можно рекомендовать, например, творожную запеканку с тыквой, второй завтрак – в качестве сладкого перекуса мы можем позволить себе грушу или яблоко. В обед можно попробовать крем-суп, но если человек заточен на снижении веса или, всё-таки, на его удержании, то рекомендуется его делать менее калорийным, например, не добавлять сливки. К полднику мы можем съесть что-то тоже сезонное, например, морковку либо овощной салат. На ужин очень рекомендуется делать, например, рыбу и запекать сезонные овощи в духовке или делать их на гриле.