В закон о трансплантации органов и тканей человека могут быть внесены поправки: изменения коснутся системы донорства

Новости Беларуси. Некоторые поправки могут быть внесены в закон о трансплантации органов и тканей человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения коснутся системы донорства. Это связано с необходимостью обмена органами между Европой и странами СНГ, а также с расширением базы доноров. В 2017 году в Беларуси провели 491 операцию по пересадке органов.