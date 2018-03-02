В закон о трансплантации органов и тканей человека могут быть внесены поправки: изменения коснутся системы донорства
Новости Беларуси. Некоторые поправки могут быть внесены в закон о трансплантации органов и тканей человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения коснутся системы донорства. Это связано с необходимостью обмена органами между Европой и странами СНГ, а также с расширением базы доноров. В 2017 году в Беларуси провели 491 операцию по пересадке органов.
Чаще делали операции по пересадке почки. Кстати, в 2017 году у белорусских врачей появилась принципиально важная компьютерная программа, которая сама подбирает пары «донор – реципиент» при пересадке почки. И теперь человеческий фактор в этом деликатном деле полностью исключен.
Олег Руммо, руководитель РНПЦ трансплантации органов и тканей, доктор медицинских наук:
Мы инициировали проведение парламентских слушаний, парламентских изменений в это законодательство. Это связано с необходимостью активизации международного сотрудничества в области обмена органами между европейскими странами и странами СНГ, а также с необходимостью расширения пула живых доноров органов в той ситуации, когда все осуществляется на безвозмездной основе. В 2017 году серьезным образом продвинулись в области трансплантации легких, и эта программа начала активно развиваться не только в нашем центре, но и в РНПЦ кардиологии.
По качеству и по количеству трансплантаций наша страна находится на первом месте среди стран СНГ и входит в топ-30 самых развитых держав.