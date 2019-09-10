Хотите сделать лазерную коррекцию зрения? Это вам нужно знать

Может ли лазерная коррекция навсегда сделать зрение хорошим, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
Елена Лихорад, врач-офтальмолог отделения микрохирургии глаза Центра микрохирургии глаза «Voka»:
Если человек выполняет все рекомендации в послеоперационном периоде, то острота зрения будет высокой очень долгие годы.
Какие нужно сделать действия до момента операции?
Елена Лихорад:
Если вдруг вы, помимо очков, носите контактные линзы, то вам нужно сделать перерыв в их ношении где-то 3-5 дней, после этого вы проходите полную комплексную диагностику. Специалисты нашего центра смогут полностью интерпретировать все данные, которые получили на самом современном диагностическом оборудовании и подобрать для вас тот метод, которым можно будет сделать лазерную коррекцию так, чтобы восстановительный период прошел для вас просто незаметно.
Можно в этот же день прийти к вам и в этот же день выйти без очков?
Елена Лихорад:
Можно и именно в Центре микрохирургии глаза «Voka» проводится лазерная коррекция день в день, когда вы приходите утром, проходите диагностику и через пару часов вы можете сделать лазерную коррекцию.
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