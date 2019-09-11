«Уже через неделю любая депрессия у вас уйдёт». Какие морепродукты особенно полезны?

Который год диетологи всего мира поют оду морепродуктам. И не без повода. Рыба в ежедневном рационе надолго сохранит тело здоровым и молодым, а морская капуста поможет улучшить память и обмен веществ. Кроме того, это настоящие рекордсмены по содержанию омега-3 кислот, витаминов и минералов.

Наталья Чавко, эксперт по здоровому питанию:

Все народы, где качество жизни третьего возраста на высоком уровне, где наименьшее количество сердечно-сосудистых заболеваний – это все народы, у которых традиционно в менталитете большое количество использования морепродуктов и рыбы.

Со слов экспертов, морские дары усваиваются намного быстрее, чем та же говядина или свинина, благодаря огромному количеству белка. Кстати, именно поэтому креветки, мидии и мясо кальмара можно есть в любых количествах без страха обнаружить лишние сантиметры на талии. Наталья Чавко:

У белорусов есть две очень большие проблемы – это проблема со щитовидной железой из-за того, что у нас не хватает йода и определенных других микроэлементов. И вторая история: у многих женщин очень низкий белок и морепродукты – это палочка-выручалочка для каждого белоруса. Если уровень белка низкий, то от целлюлита вы избавиться не сможете.

Ещё одним чудо-продуктом считаются морские водоросли. По мнению диетологов, это отличное средство для борьбы с апатией, усталостью и простудными заболеваниями. Наталья Чавко:

Морепродукты для белорусов начинаются с морской капусты. Вы получите важные микроэлементы для своего организма. Если вы ее будете кушать осенью, когда у нас нет солнышка и мало положительных эмоций, по 50 г в день, уже через неделю любая депрессия у вас уйдет.

Однако не стоит забывать, деликатесы способны нанести непоправимый вред организму. Не секрет, что рыба, живущая в грязной воде, может содержать в своем теле настоящие ртутные залежи. Моллюски и прочие двустворчатые как губка впитывают тяжелые металлы, а те самые креветки, кальмары и мидии часто называют складом мышьяка. Впрочем, не стоит бить тревогу раньше времени. Наталья Чавко:

Я могу сказать, что и животный белок нельзя назвать экологически чистым. Рыба и морепродукты богаты селеном. Именно селен помогает выводить ртуть и тяжелые металлы.