Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?
Осень еще не вступила в свои законные права, а аптеки уже во всеоружии! Сезон простуд обычно длится с сентября по апрель и ежегодно около 30% населения земного шара страдает от вирусных заболеваний. Всего в перечне медикаментов, которые обязательно должны быть в аптеках – 73 наименования. В списке жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные, иммуномодулирующие, противомикробные и противовирусные лекарства.
Елена Гаврыш, заведующая аптекой:
Сказать, что это какой-то дополнительный стресс для аптек – нет, потому что это всегда все равно есть в наличии. К этому времени аптеки всегда начинают заказывать более расширенный ассортимент. Есть и импортные, и белорусские, причем белорусские ничем не уступают качеству импортным.
Первые симптомы ОРВИ – заложенность носа, насморк, першение или боль в горле и кашель. Потом к ним присоединяются головная боль, ломота в мышцах, повышение температуры, слабость и снижение аппетита. Если вы все-таки простудились, то не переносите болезнь на ногах.
Елена Бурак, врач-терапевт:
Это должен быть домашний и постельный режим, возможно, прием жаропонижающих препаратов, если у вас есть высокая температура, и симптоматических средств, которые помогут облегчить состояние носового дыхания. Если симптомы затягиваются больше, чем на три дня и не проходят самостоятельно, то это повод обратиться к врачу.
Не каждый взрослый, подхватив инфекцию, берет больничный и лечится дома до полного выздоровления. Почувствовав себя лучше, люди спешат на работу, заражая коллег и случайных попутчиков в общественном транспорте. Поэтому если вы контактируете с заболевшим человеком – носите маску, она защитит от вирусов.
Елена Кутузова, корреспондент:
Болеть дорого и неприятно, поэтому обезопасить себя нужно заранее. Как известно – лучшее средство профилактика. Употребляйте больше фруктов, овощей и не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе!
Для укрепления общего состояния организма можно принимать витаминные и минеральные комплексы, пить морсы и травяные чаи с добавлением имбиря, лимона и меда. Кроме того, нужно соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, проветривать помещения, проводить влажную уборку.