Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?

Осень еще не вступила в свои законные права, а аптеки уже во всеоружии! Сезон простуд обычно длится с сентября по апрель и ежегодно около 30% населения земного шара страдает от вирусных заболеваний. Всего в перечне медикаментов, которые обязательно должны быть в аптеках – 73 наименования. В списке жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные, иммуномодулирующие, противомикробные и противовирусные лекарства.

Елена Гаврыш, заведующая аптекой:

Сказать, что это какой-то дополнительный стресс для аптек – нет, потому что это всегда все равно есть в наличии. К этому времени аптеки всегда начинают заказывать более расширенный ассортимент. Есть и импортные, и белорусские, причем белорусские ничем не уступают качеству импортным.

Первые симптомы ОРВИ – заложенность носа, насморк, першение или боль в горле и кашель. Потом к ним присоединяются головная боль, ломота в мышцах, повышение температуры, слабость и снижение аппетита. Если вы все-таки простудились, то не переносите болезнь на ногах.

Елена Бурак, врач-терапевт:

Это должен быть домашний и постельный режим, возможно, прием жаропонижающих препаратов, если у вас есть высокая температура, и симптоматических средств, которые помогут облегчить состояние носового дыхания. Если симптомы затягиваются больше, чем на три дня и не проходят самостоятельно, то это повод обратиться к врачу.

Не каждый взрослый, подхватив инфекцию, берет больничный и лечится дома до полного выздоровления. Почувствовав себя лучше, люди спешат на работу, заражая коллег и случайных попутчиков в общественном транспорте. Поэтому если вы контактируете с заболевшим человеком – носите маску, она защитит от вирусов.

Елена Кутузова, корреспондент:

Болеть дорого и неприятно, поэтому обезопасить себя нужно заранее. Как известно – лучшее средство профилактика. Употребляйте больше фруктов, овощей и не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе!