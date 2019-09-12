Прямой эфир

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?

12 сентября 2019 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Осень еще не вступила в свои законные права, а аптеки уже во всеоружии! Сезон простуд обычно длится с сентября по апрель и ежегодно около 30% населения земного шара страдает от вирусных заболеваний. Всего в перечне медикаментов, которые обязательно должны быть в аптеках – 73 наименования. В списке жаропонижающие, болеутоляющие, противовоспалительные, иммуномодулирующие, противомикробные и противовирусные лекарства.

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-1

Елена Гаврыш, заведующая аптекой:
Сказать, что это какой-то дополнительный стресс для аптек – нет, потому что это всегда все равно есть в наличии. К этому времени аптеки всегда начинают заказывать более расширенный ассортимент. Есть и импортные, и белорусские, причем белорусские ничем не уступают качеству импортным.

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-4

Первые симптомы ОРВИ – заложенность носа, насморк, першение или боль в горле и кашель. Потом к ним присоединяются головная боль, ломота в мышцах, повышение температуры, слабость и снижение аппетита. Если вы все-таки простудились, то не переносите болезнь на ногах.

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-7

Елена Бурак, врач-терапевт:
Это должен быть домашний и постельный режим, возможно, прием жаропонижающих препаратов, если у вас есть высокая температура, и симптоматических средств, которые помогут облегчить состояние носового дыхания. Если симптомы затягиваются больше, чем на три дня и не проходят самостоятельно, то это повод обратиться к врачу.

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-10

Не каждый взрослый, подхватив инфекцию, берет больничный и лечится дома до полного выздоровления. Почувствовав себя лучше, люди спешат на работу, заражая коллег и случайных попутчиков в общественном транспорте. Поэтому если вы контактируете с заболевшим человеком – носите маску, она защитит от вирусов.

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-13

Елена Кутузова, корреспондент:
Болеть дорого и неприятно, поэтому обезопасить себя нужно заранее. Как известно – лучшее средство профилактика. Употребляйте больше фруктов, овощей и не отказывайтесь от прогулок на свежем воздухе!

Готовимся к сезону простуд. Что нужно знать, чтобы не заболеть?-16

Для укрепления общего состояния организма можно принимать витаминные и минеральные комплексы, пить морсы и травяные чаи с добавлением имбиря, лимона и меда. Кроме того, нужно соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, проветривать помещения, проводить влажную уборку.

# Здоровье # Здоровье # Елена Гаврыш # Елена Бурак # Фотофакт # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
«Уже через неделю любая депрессия у вас уйдёт». Какие морепродукты особенно полезны?
11 сентября 2019 09:25

«Уже через неделю любая депрессия у вас уйдёт». Какие морепродукты особенно полезны?

Хотите сделать лазерную коррекцию зрения? Это вам нужно знать
10 сентября 2019 11:42

Хотите сделать лазерную коррекцию зрения? Это вам нужно знать

С какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения?
10 сентября 2019 11:41

С какого возраста можно делать лазерную коррекцию зрения?