Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь?
Переменчивая зимняя погода – настоящая головная боль для спасателей на водах. Тонкий лёд никогда не был помехой для бесшабашных рыбаков и маленьких шалунов. Как сотрудники ОСВОД пережили новогодние праздники и череду выходных?
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации ОСВОД – Виталий Мисюкевич и начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД – Антон Профит.
Виталий Мисюкевич, начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации ОСВОД:
У меня недавно был случай: на Кринице делала дежурная смена обход и люди приехали с бензопилой, вырезали майну и начали окунаться. Опасность в том, что вы идёте вечером с рыбалки и не видите это в темноте, глубина там 2,5 метра и вы сразу же уйдёте под лёд.
На каждой из станций есть прорубь, майна, как мы её называем, никто не запрещает в любое время приезжать, в дневное только, окунайтесь, соответственно, будет рядом и спасатель, и окажет, если нужно, первую медицинскую помощь.