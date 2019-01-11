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Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь?

11 января 2019 09:15
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Переменчивая зимняя погода – настоящая головная боль для спасателей на водах. Тонкий лёд никогда не был помехой для бесшабашных рыбаков и маленьких шалунов. Как сотрудники ОСВОД пережили новогодние праздники и череду выходных?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ» – начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации ОСВОД – Виталий Мисюкевич и начальник маневренно-поисковой группы Минской городской организации ОСВОД – Антон Профит.

Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь? -1

Виталий Мисюкевич, начальник спасательной станции «Криница» Минской городской организации ОСВОД:
У меня недавно был случай: на Кринице делала дежурная смена обход и люди приехали с бензопилой, вырезали майну и начали окунаться. Опасность в том, что вы идёте вечером с рыбалки и не видите это в темноте, глубина там 2,5 метра и вы сразу же уйдёте под лёд.

Где в Минске можно безопасно окунуться в прорубь? -4

На каждой из станций есть прорубь, майна, как мы её называем, никто не запрещает в любое время приезжать, в дневное только, окунайтесь, соответственно, будет рядом и спасатель, и окажет, если нужно, первую медицинскую помощь.

# Спасение # общество # Фотофакт

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