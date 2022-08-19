«Может стрельнуть ещё одна волна». Как обезопасить организм во время вспышки коронавируса?

На закате лета синоптики обещают теплую погоду, врачи же к осени прогнозируют новую волну коронавируса. И, кажется, подводные камни чумы XXI века уже лежат на поверхности, многие все еще плавают в вопросах профилактики. А вот оператор нашей программы не из этого числа.

Артур Байишев, телеоператор:

Я переболел коронавирусом и знаю, что сейчас может стрельнуть еще одна волна. Я стараюсь укрепить свой иммунитет витаминами. Прививку я, конечно же сделал. И в ближайшее время хочу сделать бустерную прививку, чтобы уже полностью укрепить иммунитет. Как подготовиться к встрече с нежданным гостем, расскажут и медэксперты.

Татьяна Шмакова, заместитель главного врача по медицинской части 10-й городской поликлиники:

Следует обратить внимание на то, что поливитаминные наборы, которые продаются в аптеках, – это не средство лечения. Если подходить более внимательно, их можно в какой-то мере отнести в БАДам. То есть это средство для здоровых людей для коррекции суточной потребности. Но если мы говорим о поливитаминах, которые богаты набором минералов, то они пьются в той дозировке, которая прописана, один месяц. Можно брать и комплексы с цинком. Действительно, цинк улучшает состояние иммунитета. В течение месяца можно принимать.

Как показала практика минувших эпидвспышек, вирус не щадит сердечно-сосудистую систему. Чтобы не заработать себе очередной постковидный сидром, следует чаще прогуливаться в зеленых зонах города, отказаться от вредных привычек, контролировать свой вес, питаясь полезными продуктами, и совершать плановую диагностику.

Елена Медведева, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии РНПЦ «Кардиология»:

Сейчас готовится проект в Минздраве Республики Беларусь о диспансеризации одного дня. То есть за один день сделать хотя бы минимальные анализы крови: на глюкозу, липидный спектр, выполнить ЭКГ, измерить артериальное давление, массу тела, рост, оценить свой индекс массы тела. Мы должны отходить от понятия общего холестерина и обязательно знать, что такое липопротеиды низкой плотности. Этот показатель должен быть 3 и ниже миллимоль на литр.

Антисептики возвращаются во все сумочки страны. Обрабатывать руки стоит так же часто, как и менять одноразовые маски, чтобы заблокировать для вируса путь к организму.

Анастасия Сальникова, врач-оториноларинголог 10-й городской поликлиники:

Попадает он через верхние дыхательные пути, оседает на слизистых, и в дальнейшем запускается цепочка реакций. В первую очередь постараться избегать мест большого скопления людей. Также если где-то долго находились, в поликлинике, можно после посещения промывать полость носа морской водой, солевыми растворами, чтобы очистить слизистые. Укол здоровья. Все эксперты утверждают, что без этого пункта список рекомендаций можно считать недействительным. Вакцинация – верный союзник в схватке с вредителем.