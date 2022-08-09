«В редких случаях – общие проявления». Врач рассказала, как дети переносят прививку от коронавируса

Новости Беларуси. В минских поликлиниках начали прививать от COVID-19 детей с пяти лет. Ранее укол здоровья могли получить маленькие пациенты с 12-летнего возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единственное условие – письменное согласие родителей или опекунов. Перед процедурой ребенок обязательно проходит осмотр педиатра. И только после – сама вакцинация. Прививают китайским препаратом, который используют и для прививок беременным. Вакцинация двукратная, с интервалом в 21 день. Подобная практика применяется во многих странах.

Артем Нарута:

Я слышал, что дети болели, а я не хочу заболеть. Мне 11 лет, мои родители вакцинированы, я тоже хочу вакцинироваться, потому что не хочу никого заразить.