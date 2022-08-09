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«В редких случаях – общие проявления». Врач рассказала, как дети переносят прививку от коронавируса

09 августа 2022 14:48
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Новости Беларуси. В минских поликлиниках начали прививать от COVID-19 детей с пяти лет. Ранее укол здоровья могли получить маленькие пациенты с 12-летнего возраста, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«В редких случаях – общие проявления». Врач рассказала, как дети переносят прививку от коронавируса-1

Единственное условие – письменное согласие родителей или опекунов. Перед процедурой ребенок обязательно проходит осмотр педиатра. И только после – сама вакцинация. Прививают китайским препаратом, который используют и для прививок беременным. Вакцинация двукратная, с интервалом в 21 день. Подобная практика применяется во многих странах.

«В редких случаях – общие проявления». Врач рассказала, как дети переносят прививку от коронавируса-4

Артем Нарута:
Я слышал, что дети болели, а я не хочу заболеть. Мне 11 лет, мои родители вакцинированы, я тоже хочу вакцинироваться, потому что не хочу никого заразить.

«В редких случаях – общие проявления». Врач рассказала, как дети переносят прививку от коронавируса-7

Людмила Лазарчик, заместитель главного врача 25-й городской детской поликлиники:
Дети достаточно хорошо и легко переносят вакцинацию, и бывают только в редких случаях общие проявления в виде слабости, легкого недомогания, но эффективность вакцинации нельзя недооценивать. Сегодня пару звонков – действительно ли на базе нашей поликлиники проводится эта вакцинация – уже поступало.

Всего в Минске вакцинированы 1 миллион 400 тысяч человек. Это более 70 % населения.

# Вакцинация # Здоровье # Артем Нарута # Людмила Лазарчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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