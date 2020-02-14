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Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов

14 февраля 2020 11:18
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Новости Беларуси. В Беларуси усилена безопасность и профилактика коронавируса. Под Минском появился дополнительный «карантин» для студентов из Китая,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов -1

Теперь проверять здоровье у приезжающей в нашу страну молодёжи из Поднебесной будут не только в «Бригантине», но и центре реабелитации «Загорье».

Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»  

Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов -4

В целом, из КНР приехали сейчас около 200 студентов. Абсолютно каждый – под наблюдением медиков. Персонал прошел всю необходимую подготовку. Самих студентов на время ожидает обучение по индивидуальной программе. Подобные меры эпидемической безопасности введены во всех регионах нашей страны, где обучаются иностранные студенты.

Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов -7

Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов -9

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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