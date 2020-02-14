Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов

Новости Беларуси. В Беларуси усилена безопасность и профилактика коронавируса. Под Минском появился дополнительный «карантин» для студентов из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь проверять здоровье у приезжающей в нашу страну молодёжи из Поднебесной будут не только в «Бригантине», но и центре реабелитации «Загорье». Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»