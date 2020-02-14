Под Минском появился дополнительный «карантин» для прибывших из Китая студентов

Новости Беларуси. В Беларуси усилена безопасность и профилактика коронавируса. Под Минском появился дополнительный «карантин» для студентов из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси усилена безопасность и профилактика коронавируса. Под Минском появился дополнительный «карантин» для студентов из Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь проверять здоровье у приезжающей в нашу страну молодёжи из Поднебесной будут не только в «Бригантине», но и центре реабелитации «Загорье».
Приезжающих в Беларусь китайских студентов на две карантинные недели разместят в «Бригантине»
В целом, из КНР приехали сейчас около 200 студентов. Абсолютно каждый – под наблюдением медиков. Персонал прошел всю необходимую подготовку. Самих студентов на время ожидает обучение по индивидуальной программе. Подобные меры эпидемической безопасности введены во всех регионах нашей страны, где обучаются иностранные студенты.