Вплоть до рака желудка. Чем опасны снюсы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» – Людмила Шпаковская.

Людмила Шпаковская, заведующая подростковым отделением УЗ «Городской клинический наркологический диспансер»:

Снюс известен давно, ещё с 1637 года в Швеции он применялся и активно применяется и сейчас. Это – один из видов бездымного табака. В своём составе он имеет табак, воду, соду, сахар и соль. Если мы говорим о какой-то ядовитости, то это получается, вроде бы, как бы всё безопасно. Хотя, на самом деле, это продукт, который действует на организм и разрушает его. Продавцы позиционируют этот вид табака, как альтернативу курения сигарет.

Но самое опасное во всём этом заключается в том, что табак, который содержится в этих снюсах, его количество намного больше, чем в сигарете. Потому что, когда закладывается, он используется именно как закладка между губой и десной, и закладывается по разным моментам – от 5 до 30 минут, за это время, безусловно, всасывается очень много никотина. То есть самое вредное, что содержится в этом – это никотин, который действует на все органы и системы. Именно никотин вызывает зависимость.

То есть да, это не относится к наркотическим веществам, но по своему действию оно вызывает такую же зависимость, как и алкоголь, как и наркотики, от чего очень сложно избавиться. Самое главное, что очень много попадается молодёжи. Основной механизм именно срабатывает на несовершеннолетних, на детей с 6-го класса – 12-13 лет, которые начинают пробовать какие-то психоактивные вещества, и чаще всего это начинается с курения. Тут такая альтернатива, говорят даже, что табака там нет –иногда и такое говорят, и добавляют различные ароматические добавки. Опять-таки, мы не знаем до конца, что туда включено.

Как понять, что ребёнок употреблял снюс и что делать?

Снюс – это бомба замедленного действия.

Людмила Шпаковская:

Реальная бомба. Все эти закладки ведут к предраковым заболеваниям. Страдает слизистая рта, нарушается кровоснабжение корней зуба, всё это периодически может попадать в желудочный тракт, отсюда и рак желудка, рак поджелудочной железы. Масса всяких последствий.