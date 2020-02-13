Врач: «За раз мы должны съедать не более 150-200 граммов пищи»

Специалисты уверяют: бич нынешнего поколения – ожирение. Причиной этого становится не только переедание, но и неправильный подбор продуктов. Врачи бьют тревогу: эти негативные факторы могут привести к развитию онкологических заболеваний. Илья Ильин, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук:

Фактор питания является, как стимул, который запускает ряд событий. Ожирение – болезнь XXI века. Как правило, у этих пациентов имеется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эти факторы могут привести к развитию онкозаболеваний. В первую очередь на ухудшение общего самочувствия влияет пищевое поведение. И нормальный вес, увы, вовсе не показатель здоровья.

Илья Ильин:

Есть неправильный образ питания, при котором мы злоупотребляем потреблением тех или иных продуктов. Большое значение имеет объём, однократно принимаемой за раз пищи. В целом, за раз мы должны съедать не более 150-200 граммов пищи. Врачи считают: правильный образ питания – дробный. Если перекусывать 4-5 раз в день, можно значительно снизить риск различных заболеваний. Онкологи рассказывают: ежедневное употребление красного мяса, всеми любимых булочек, соков и газировок могут привести к печальным последствиям. А проблема №1, по словам медиков, увлечение фастфудом. Илья Ильин:

Примером являются США, где имеется тотальная увлечённость фастфудом. Продукты, которые готовятся, как правило, на прогоркшем масле. Кроме того, как правило, это легкоусвояемые углеводы. Чтобы наверняка снизить угрозу онкологических заболеваний, диетологи советуют разделять продукты на несколько категорий.