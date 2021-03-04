Минздрав уточнил перечень лабораторий, где можно сдать тест, который включат в систему «Путешествую без СOVID-19»

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил список стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция – это Финляндия, Куба и Малайзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из перечня исключены Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко. Всего в «красную зону» входят 145 стран. Прибывшие оттуда обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней с момента пересечения нашей границы.

Для тех белорусов, которые планируют направиться в страны ЕАЭС, еще одна полезная информация от Минздрава. Ведомство утвердило перечень лабораторий, где могут проводить ПЦР-тесты, результаты которых будут включены в информационную систему «Путешествую без СOVID-19». Приложение позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ. Больше всего аккредитованных лабораторий в Минске и в Брестской области.