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Минздрав уточнил перечень лабораторий, где можно сдать тест, который включат в систему «Путешествую без СOVID-19»

04 марта 2021 12:07
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Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обновил список стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция – это Финляндия, Куба и Малайзия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из перечня исключены Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Марокко. Всего в «красную зону» входят 145 стран. Прибывшие оттуда обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 дней с момента пересечения нашей границы.

Минздрав уточнил перечень лабораторий, где можно сдать тест, который включат в систему «Путешествую без СOVID-19»-1

Минздрав уточнил перечень лабораторий, где можно сдать тест, который включат в систему «Путешествую без СOVID-19»-3

Для тех белорусов, которые планируют направиться в страны ЕАЭС, еще одна полезная информация от Минздрава. Ведомство утвердило перечень лабораторий, где могут проводить ПЦР-тесты, результаты которых будут включены в информационную систему «Путешествую без СOVID-19». Приложение позволяет избежать бумажной волокиты при пересечении границ. Больше всего аккредитованных лабораторий в Минске и в Брестской области.

# Коронавирус # Здоровье # Фотофакт

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