Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние

Многие, наверняка, слышали о пользе классической музыки на организм. Существует такое понятие как «музыкотерапия». Это лечение и профилактика с помощью звуков. Она влияет на эмоциональное состояние, позволяет расслабиться и уйти от рутинных проблем. Мария Бондаренко, соорганизатор проекта музыкальной терапии:

Например, если стоит задача взбодриться, войти в креативное состояние и т.д., то лучше выбирать мажорную музыку, более активную, с более быстрым темпом, с более широким диапазоном частот. А если же стоит задача, наоборот, отдохнуть, выключиться из текущего бешеного ритма жизни и прийти в состояние релакса и умиротворения, то, конечно, совершенно другой класс музыки – это уже релаксирующая, более медленная с меньшим диапазоном частот, с меньшими перепадами громкости.

Считается, что среди всех жанров музыки, классика наиболее полезна, она стимулирует работу мозга. Лечебный эффект дает сочетание академической музыки и звукотерапевтических инструментов, которые используются в медитациях. Мария Бондаренко:

Звукотерапевтические инструменты такие, как шум дождя, шум океана, колокольчики Коши, поющие тибетские чаши – это все звучит непрерывно, нет аплодисментов, нет акцента на музыкантах. Вся программа проходит при выключенном свете, при свечах.

Проект о музыкотерапии соединил в себе два подхода: классическую музыку и звуки природы. Так можно услышать симфонии Баха и шум океана. А в специализированных учреждениях для детей с проблемами речи такие методики наиболее эффективны: дети начинают петь раньше, чем говорить. Тот случай, когда звуки действительно лечат.

Ольга Филистович, музыкальный терапевт, директор Центра анализа поведения:

В первую очередь к нам обращаются детки, у которых проблемы с эмоциональной саморегуляцией: гиперактивные детки, которые не умеют естественным образом с помощью речи выражать свои желания, свои мысли. Поэтому музыкальная терапия – один из наилучших методов, таким образом, ребенка невербального вывести на речевую деятельность.

Стык музыки, медицины и психологии. Дети с задержкой речевого развития, с аутизмом, с синдромом дефицита и гиперактивности – они очень восприимчивы к музыке. Это то, что вызывает интерес у ребенка, помогает выйти с ним на контакт и сконцентрировать его внимание. Ольга Филистович:

Это довольно такой интересный процесс, когда мы через музыку начинаем с ребенком интуитивно чувствовать друг друга, передавать друг другу сигналы и понимать друг друга.