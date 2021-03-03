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Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние

03 марта 2021 09:33
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Многие, наверняка, слышали о пользе классической музыки на организм. Существует такое понятие как «музыкотерапия». Это лечение и профилактика с помощью звуков. Она влияет на эмоциональное состояние, позволяет расслабиться и уйти от рутинных проблем.  

Мария Бондаренко, соорганизатор проекта музыкальной терапии:  
Например, если стоит задача взбодриться, войти в креативное состояние и т.д., то лучше выбирать мажорную музыку, более активную, с более быстрым темпом, с более широким диапазоном частот. А если же стоит задача, наоборот, отдохнуть, выключиться из текущего бешеного ритма жизни и прийти в состояние релакса и умиротворения, то, конечно, совершенно другой класс музыки – это уже релаксирующая, более медленная с меньшим диапазоном частот, с меньшими перепадами громкости.  

Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние-1

Считается, что среди всех жанров музыки, классика наиболее полезна, она стимулирует работу мозга. Лечебный эффект дает сочетание академической музыки и звукотерапевтических инструментов, которые используются в медитациях.

Мария Бондаренко:  
Звукотерапевтические инструменты такие, как шум дождя, шум океана, колокольчики Коши, поющие тибетские чаши – это все звучит непрерывно, нет аплодисментов, нет акцента на музыкантах. Вся программа проходит при выключенном свете, при свечах.  

Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние-4

Проект о музыкотерапии соединил в себе два подхода: классическую музыку и звуки природы. Так можно услышать симфонии Баха и шум океана.  

А в специализированных учреждениях для детей с проблемами речи такие методики наиболее эффективны: дети начинают петь раньше, чем говорить. Тот случай, когда звуки действительно лечат.  

Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние-7

Ольга Филистович, музыкальный терапевт, директор Центра анализа поведения:  
В первую очередь к нам обращаются детки, у которых проблемы с эмоциональной саморегуляцией: гиперактивные детки, которые не умеют естественным образом с помощью речи выражать свои желания, свои мысли. Поэтому музыкальная терапия – один из наилучших методов, таким образом, ребенка невербального вывести на речевую деятельность.  

Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние-10

Стык музыки, медицины и психологии. Дети с задержкой речевого развития, с аутизмом, с синдромом дефицита и гиперактивности – они очень восприимчивы к музыке. Это то, что вызывает интерес у ребенка, помогает выйти с ним на контакт и сконцентрировать его внимание.  

Ольга Филистович:  
Это довольно такой интересный процесс, когда мы через музыку начинаем с ребенком интуитивно чувствовать друг друга, передавать друг другу сигналы и понимать друг друга.  

Музыкотерапия. Как она влияет на здоровье и эмоциональное состояние-13

Игра на музыкальных инструментах, пение и совместное прослушивание. Еще вчера неумевший говорить ребенок, уже сегодня произнесет первое слово «мама». Ритм – это начало любой музыкальной терапии. Подобно биению сердца, это сердце музыки.

Ольга Филистович:  
Очень часто мы с ребенком, ребенок напротив меня, мы садимся, и я просто начинаю играть. Когда он начинает взаимодействовать, мы включаем различного рода ритмы, а потом я начинаю петь, и главное, что я начинаю петь – повторяю звуки, которые есть у ребенка.  

# Здоровье # Здоровье # Мария Бондаренко # Ольга Филистович # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Музыка

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