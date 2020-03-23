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Минздрав о случае коронавируса в Гомельской области: пациентка не нуждается в интенсивной медпомощи

23 марта 2020 13:53
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Новости Беларуси. Беларусь вошла в топ-10 стран по тестированию на коронавирус. По количеству тестов на один миллион населения наша страна находится на девятом месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав о случае коронавируса в Гомельской области: пациентка не нуждается в интенсивной медпомощи-1

Всего в Беларуси было сделано более 21 тысячи исследований на COVID-19. ВОЗ также отметила высокий уровень обеспеченности Беларуси аппаратами искусственной вентиляции легких: на 100 тысяч населения у нас в стране приходится 22 аппарата. Для сравнения: в США – 18, в Италии – 8,3.   

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Первый случай заболевания 22 марта зафиксировали у жительницы Житковичей. Таким образом на данный момент пациенты с коронавирусом были выявлены в Минске, Витебской и Гомельской областях.   

Минздрав о случае коронавируса в Гомельской области: пациентка не нуждается в интенсивной медпомощи-4

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Беларуси:   
Еще один случай в Гомельской области. И этот случай был выявлен нами в связи с тем, что все тяжелые пневмонии, которые к нам поступают, мы тестируем на наличие коронавирусной инфекции.   

У пациентки была выявлена коронавирусная инфекция. Пациентка не нуждается в оказании интенсивной медицинской помощи или вспомогательной вентиляции легких. Она была доставлена на областной уровень, где ей оказывается вся необходимая помощь.   

Ситуация в целом остается стабильной, контролируемой, и мы по-прежнему работаем по изоляции контактов первого уровня.   

Минздрав о случае коронавируса в Гомельской области: пациентка не нуждается в интенсивной медпомощи-7

На данный момент около 1 100 контактов первого уровня находится на изоляции.

После проведенного повторного тестирования результаты отрицательные у 22 пациентов. Сейчас они выписаны либо готовятся к выписке. Еще 59 пациентов с коронавирусом находятся на лечении. Самому старшему заболевшему в Беларуси 78 лет.   

# Коронавирус # Здоровье # Елена Богдан # Фотофакт

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