Дрожь в ногах и боль в груди. Как бороться с паническими атаками

Ком в горле, земля уходит из-под ног и вот час X настал. Физическая слабость и беспомощность под соусом из страха смерти. Блюдо дня – паническая атака. Марина Прохорова, психолог:

На фоне сложившейся ситуации в связи с распространяющейся инфекцией по всему миру, конечно, среди населения поднимаются панические настроения, и люди подвержены тревожным расстройствам, особенно остро реагируют на события. Люди, которым важно контролировать каждый кусочек своей жизни, начинают не справляться с этим напряжением, которое они держат внутри себя.

Во время панических атак люди боятся, что они потеряют сознание или сойдут с ума. Иногда начинают чувствовать некое «отчуждение» к миру и собственному телу. Возникает холодный пот, дрожь в ногах, боль в груди и затруднение дыхания продолжительностью от 5 до 20 минут.

Марина Прохорова:

В этот момент тело человека наиболее мобилизовано, оно как никогда готово справляться с угрозой. Можно позвонить другу или родителю, человеку, который может вас немножко привести в себя. Важно отвлечь свое внимание на какие-то посторонние вещи, начать подсчитывать количество желтых проезжающих машин или просто обращать внимание на мелкие детали вокруг.

Справиться с одышкой поможет пара глотков прохладной воды, а вот усмирить свое «взбесившееся» сердце поможет дыхательная гимнастика: дышите по тактам: четыре на вдох, четыре – на задержку дыхания и четыре – на выдох. Марина Прохорова:

Человек может впасть в зависимость. Всякий раз, когда он чувствует слабость, приближающую паническую атаку, он может судорожно искать телефон и думать, что сам не справиться с этим состоянием. И тогда он точно впадает в зависимость, это некоторая крайность.

Опасаясь того, что панический приступ может снова повториться, человек начинает сильно ограничивать свою жизнь: избегает общественный транспорт и людей. Живет в постоянной тревоге, излишне заботится о здоровье, еще больше накручивает себя и, как итог, сам неосознанно приближает очередной приступ паники. Марина Прохорова:

Паническая атака не выявит каких-то отклонений в вашем организме, это, безусловно, показатель того, что скорее ваша психологическая жизнь нуждается в заботе и в обследовании. Онлайн-консультирование очень актуально. Это не повод прекращать психотерапевтический процесс или ставить все на паузу. Поддерживать терапию можно и дистанционно, но важно понимать, что вы не одиноки, вы имеете все возможные инструменты для того, чтобы себе помочь.