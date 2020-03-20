Энергичная зарядка от Любови Черкашиной для поднятия настроения

Добавляем немного сложности корпуса и ножек. Начинаем сгибать и поднимать наверх, тем самым поднимаем свое настроение еще выше. Растягиваем всевозможные мышцы, стараться локоточком коснуться колена, можно добавить немного с прыжочком. Главное, чтобы это приносило радость, потому что, в первую очередь, это зарядка.