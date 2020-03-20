Энергичная зарядка от Любови Черкашиной для поднятия настроения

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игра в Лондоне:
Доброе утро! Я хочу поделиться зарядом хорошего настроения с самого утра.
Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игра в Лондоне:
Доброе утро! Я хочу поделиться зарядом хорошего настроения с самого утра.
Давайте начнем с небольшой маршировочки, заодно подкачаем наши ручки.
Добавляем немного сложности корпуса и ножек. Начинаем сгибать и поднимать наверх, тем самым поднимаем свое настроение еще выше. Растягиваем всевозможные мышцы, стараться локоточком коснуться колена, можно добавить немного с прыжочком. Главное, чтобы это приносило радость, потому что, в первую очередь, это зарядка.
Какие еще упражнения покажет Любовь Черкашина? Узнаете, посмотрев видеоматериал.