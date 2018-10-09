Министр здравоохранения Беларуси привился от гриппа

Новости Беларуси. В Беларуси планируется привить от гриппа около 40 % населения. Это позволит предотвратить развитие эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинскую защиту получил 9 октября и министр здравоохранения. Вакцинацию организовали прямо в ведомстве. Бесплатно получить прививку в первую очередь могут дети, пожилые, люди с хроническими заболеваниями и те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством человек – например, продавцы, врачи, учителя.

К вакцинации присоединились и на крупных предприятиях страны. По мнению специалистов, сейчас оптимальное время, чтобы приобрести защиту от гриппа на весь сезон.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня тендер выиграла российская вакцина. Она скомбинирована из штаммов вирусов гриппа, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Мы рассчитываем, что она будет максимально эффективна против того вируса, который будет циркулировать в начале и в конце зимы – начале весны следующего года.