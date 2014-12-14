Что изменило постановление № 66, есть ли в нем исключения и почему лучше брать белорусские лекарства. Интервью с Василием Жарко

На вопросы ведущего программы «Неделя» на СТВ отвечает министр здравоохранения Республики Беларусь Василий Жарко.

Так зачем это нужно, скажите мне, рядовому пациенту, рядовому журналисту, который тоже иногда болеет? Мне теперь нужно будет чаще ходить за рецептом?

Василий Жарко:

Давайте все поставим на свои места. Ввели только одно новшество – хранение рецепта в аптеке в течение одного месяца. Чтобы мы ограничили самолечение граждан, потому что мы увидели, что граждане начали в аптеку ходить как в магазин. Дома у каждого – целые аптечные киоски.

Вот я свой аптечный киоск принес к вам сегодня.

Василий Жарко:

Вы понимаете как. И лечить должен ни фармацевт или провизор в аптеке, ни сосед, ни родственник, ни Интернет. Лечить должен врач. Это его прямая обязанность: отслеживать и этапы лечения. Вы понимаете, мы проводим диспансеризацию, медицинские осмотры. У нас более 40% взрослого населения имеют ту или иную патологию. И получается, что врач не может проконтролировать. Он назначил лечение. как дальше его динамика болезни (лучше, хуже)? Надо же внести коррективы. В последнее время мы заметили: в прошлом году рынок лекарственных средств Республики Беларусь увеличился на 170 млн. У нас что, настолько стало граждан больше? У нас что, заболеваемость стала выше? Нет ни того, нет ни того.

Василий Иванович, давайте смотреть правде в глаза. Если, предположим, я разово заболел, предположим, гриппом. Слава Богу, вылечился. С этой ситуаций все понятно. Ничего, в принципе, не изменится с моими походами к врачу, выпиской рецепта и так далее. Но если рассмотреть пациента с хроническим заболеванием, который уже 20 или 30 лет регулярно принимает один и тот же препарат от высокого, предположим, давления. Ему всякий раз нужно вновь приходить за рецептом?

Василий Жарко:

Давайте скажем так. У нас уже два года практика для лиц, которые имеют льготы и которые по льготному отпуску лекарственные средства, мы им выписываем до полугода, в зависимости от диагноза. Если нет чаще необходимости приходить к врачу для коррекции лечения, даем шесть рецептов. И то же самое для хронических больных. Врач имеет право выписать шесть рецептов.

Но чтобы выписать эти шесть рецептов, я не засекал секундомер, но, наверное, потребуется как минимум минут 10.

Василий Жарко:

Нет, подождите. Рецепты выписывают во всем мире. Во всем мире рецептурный отпуск и хранение рецептов. Практически. И у нас в советское время мы выписывали. Я сам начинал работать педиатром. Я выписывал простой аспирин, который сейчас без рецептов дают. Просто народ привык идти по упрощенному варианту. Что это дает? Дает пользу? Я бы как врач и как министр рекомендовал бы, что даже безрецептурное лекарственное средство должен назначить врач. Как доходим до серьезного заболевания – сразу же стационар.

Василий Иванович, ваши аргументы понятны. Насчет самолечения категорически с вами согласен.

Василий Жарко:

Я вам скажу, вы можете сказать, а как же та же самая гражданка, гражданин либо пожилой человек в деревне? Его что, будет соседка лечить? Все равно первый контакт должен быть к врачу.

Я чрезвычайно загруженный человек, у меня рабочий день заканчивается в восемь часов вечера, в том числе сегодня. Я страдаю время от времени от высокого давления. Времени пойти к врачу у меня, к сожалению, нет. Я понимаю, что я неправ – здоровье в приоритете. Но я, к сожалению, вынужден махнуть рукой. А вот если бы мой препарат не был по рецепту, я бы успел забежать в аптеку рядышком с работой. А вот в поликлинику я не успею. Василий Иванович, а выпишите мне рецепт. Вы имеете право выписать рецепт?

Василий Жарко:

Имею.

А вот выпишите мне рецепт на мой препарат от высокого давления, который называется «Нолипрел».

Василий Жарко:

Пожалуйста.

Давайте.

У тысяч наших зрителей такой возможности ведь нет. И он тоже махнет рукой. Вот что вы им ответите?

Василий Жарко:

Подождите, если он махнет рукой, значит он не беспокоится о своем здоровье. Пустяковых, я вам сказал, заболеваний и болезней нет. Любая, даже самая, казалось бы, банальная инфекции или что, может привести к непоправимым последствиям. Понимаете, мы сейчас прививаем приверженность пациента к лечению и наблюдению у врача. И это должно стать нормой.

Я вам выпишу сейчас.

Я прямо от вас пойду в аптеку.

Василий Жарко:

Да, пожалуйста.

Таким образом, этот рецепт сейчас будет храниться в аптеке и вы его же сможете отследить.

Василий Жарко:

Да. Я приду и в течение месяца увижу, сколько вы завезли рецептурных лекарственных средств, сколько вы их реализовали. И тогда будет видно. Понимаете, для того, чтобы применить какие-то санкции. Я во время доклада президенту убедил его, президента, о том, что мы приняли правильное решение. Люди скажут спасибо, когда каждый узнает, как его состояние здоровья. Все воспринимается новое тяжело. А потом оно осознается. И когда оно во благо человека, будет результат.

И по этому рецепту я смогу купить лекарство только единожды. Для того, чтобы продолжить мой курс лечения, я должен буду прийти на прием к врачу.

Василий Жарко:

Да. Вы придете через месяц и увидите (у вас давление померят): есть давление, нет, правильно или неправильно. Значит оставят на этом лекарстве. Нет? Значит, может, нужно дополнительное исследование. Придете еще раз. Будет как во всем мире. Вы заедите за рубеж – банальный аспирин вам не дадут. Но если будет высокая температура, вы докажете, что у вас высокая температура – дадут 1-2 таблеточки. Но не упаковку. Экстренно. Вот и все.

Благодарю вас. Вот я специально засек время – полторы минуты на это ушло.

Василий Жарко:

Да. И добавляем беседу.

Давайте так: у врача есть помощник врача, который знает, как выписывать. У нас для этого есть все возможности.

Но вы же теперь сможете спросить с врача Иванова, почему он выписал рецепт…

Василий Жарко:

А зачем?

…на белорусское лекарство или рецепт на импортное?

Василий Жарко:

А зачем?

Или вы такой задачи перед собой не ставите?

Василий Жарко:

Я же вам сказал: задача такая не стоит. В центральных районных больницах 90% лекарств – белорусского производства. И результаты есть, демография положительная. Мы за 10 месяцев, по сравнению с прошлым годом, на 4 тысячи человек спасли больше жизней, чем в прошлом году.

Я специально, когда к вам ехал, захватил свою аптечку. И вчера я купил два препарата, которыми иногда пользуюсь. Препарат «Дротаверин» и «Но-шпа». Как мне объяснили в аптеке, абсолютно идентичные препараты. Но вот этот препарат белорусского производства стоит 5400 рублей, вот это препарат стоит 42 тысячи рублей. Производство – Венгрия.

Василий Жарко:

В 10 раз больше.

В 10 раз больше. Но в частной беседе с фармацевтом чаще рекомендуют импортное.

Василий Жарко:

Рекомендует не врач, а фармацевт и провизор. Вот вам две разницы. Почему граждан лечат провизоры, фармацевты и соседи, а не врач? Зачем? Он должен выполнять свою функцию: отдали рецепт – отпустил лекарства. И выполнить те предписания, которые я написал в данном рецепте. Его функция. Функция же Жарко и Министерства здравоохранения – проверить качество и безопасность выпускаемого и этого, и этого. И если они прошли все тесты по контролю качества и безопасности одинаковые, и они зарегистрированы, и они эффективны, пожалуйста, право выбора гражданина. Но мы как граждане Республики Беларусь должны понимать: мы развиваем, мы вкладываем деньги, лекарства эффективны. Давайте белорусские покупать.

Василий Иванович, все равно в моей душе кроется сомнение, ведь это закон рынка: то, что дороже, то лучше. А если это в 10 раз дороже, значит в 10 раз лучше.

Василий Жарко:

Наши лекарства действительно дешевле. Но у нас социально ориентированное государство. Мы не можем наживаться на беде. Мы по себестоимости, пару процентов рентабельности – и отдаем в розницу. Чтобы оно было доступно для наших граждан. В коммерческой аптеке, когда заходишь, в первую очередь тебе чаще всего предложат импортное лекарственное средство. Для них, еще раз повторяю, больше оборот. Они заинтересованы.

То есть вот этот производитель стимулирует ее продать вот это лекарство.

Василий Жарко:

Конечно. Он дает им финансовый, торговый стимул.

А вот этот, наш производитель дает стимулы, чтобы рекомендовать?

Василий Жарко:

Даем. И мы тоже перешли на товарные, на финансовые скидки.

На неделе, встречаясь с президентом и потом уже комментируя вот этот вопрос журналистам, вы сказали, что могут быть исключения из этих рецептурных дел.

Василий Жарко:

Понимаете, в любых ситуация, не только, наверное, в здравоохранении, должны быть.

А что является исключением? Я могу в аптеке вот это вот выписанное вами лекарство упросить, чтобы мне выдали без рецепта?

Василий Жарко:

Давайте говорить так: если вы всю жизнь принимаете «Нолипрел», или, как вы говорите, едите с работы…

Или воскресенье.

Василий Жарко:

…или воскресенье. Дома нет. Вы, зайдя в аптеку, если скажете, что у вас высокое давление, вы принимали такой-то препарат, а на сегодняшний день не можете, в виде исключения я на коллегии им разрешил. Я же собирал постоянно и коммерсантов, и своих. Если придет гражданин или гражданка и если вы видите, что, действительно, надо, дайте это лекарственное средство, запишите в журнал: «такая-то, проживает там-то, отпустили то-то». Ни одни фарм-инспектор не накажет. Главное, чтобы это не было системой.

То есть вы потом эту аптеку не закроете?

Василий Жарко:

Так я же вам и говорю.

И, придя в эту аптеку, я могу сослаться на то, что министр здравоохранения разрешил? И наши зрители могут сослаться? В качестве исключения.

Василий Жарко:

Можете. В качестве исключения.

Я вас поддерживаю и вас понимаю, но наши зрители все равно в какой-то мере скептики. Они нам с вами поверят только в том случае, если мы примем белорусский препарат.

Василий Жарко:

Пожалуйста. Одна таблеточка.

Я с вашего позволения приму тогда этот препарат, поскольку у меня с вечера был довольно обильный ужин. Поэтому наверняка эта таблетка не помешает. Будем здоровы.

Василий Иванович, и последний вопрос. Я надеюсь, уже без рецепта. Дайте ваши рекомендации, как не болеть. Впереди у нас новогодние праздники, период гриппа и прочих респираторных дел. Как не болеть и этот чемоданчик держать закрытым?

Василий Жарко:

Пусть он будет, но чтобы он был закрытым. Для этого нужно вести здоровый образ жизни: не пить, не курить, не переедать, есть здоровую пищу, больше двигаться, меньше стрессов. Плюс витамины в осенне-зимний период: чеснок, витамины, чаи.

Но витамины без рецептов продаются в аптеке.

Василий Жарко:

Так 60% лекарственных средств. Мы возвращаемся опять.