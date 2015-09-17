Минчанка обвиняет эстетик центр «Лазерини» в том, что оказалась на больничной койке

В этом году для минчанки Тамары Каминской День рождения — грустный праздник, потому что провела его девушка в больничной палате. Но даже здесь, в стенах ожогового отделения Тамара выглядит ухоженно. Сразу видно — пациентка работает стилистом. Однако стремление улучшить свою внешность сыграло с Тамарой злую шутку. В начале августа девушка решилась на процедуру лазерного удаления бородавки на ноге.

Тамара Каминская:

Я пошла удалить бородавку, потому что эстетически мне неприятно. Обратилась в центр «Лазерини», пришла к врачу, он стал мне прижигать бородавку, сказал, что будет больно. Но, честно говоря, что до такой степени будет больно, я не ожидала. Такой боли я не испытывала никогда.

После злополучной процедуры боль в пальце Тамары нарастала, а вместе с тем усиливалась и тревога. Когда нога распухла и жить стало невыносимо, девушка обратилась за консультацией сначала в эстетик центр, а затем в больницу.