Что нам мешает свободно дышать носом? И к чему может привести насморк, если его не лечить

Каковы основные причины, почему затруднено носовое дыхание? Что нам мешает свободно дышать носом?

Анна Буцель, заведующая кафедрой болезней уха, горла, носа БГМУ, кандидат медицинских наук, доцент:

Если говорить о сезонных насморках, то чаще всего это острые насморки, острые риниты, которые развиваются сезонно на фоне ОРВИ. Острые насморки – наиболее частая причина, однако, к сожалению есть и другие причины: хронические риниты, которые могут быть спровоцированы искривленной перегородкой носа.

Сама по себе выраженная искривленная перегородка носа тоже может привести к затрудненному дыханию через нос.

Затрудненное дыхание при остром насморке проявляется на фоне отека слизистой оболочки полости носа, обильной ринореей, то есть выделением из полости носа — все это сужает просвет носовых ходов и приводит к затрудненному дыханию через нос.

Насморк, как и любое другое воспалительное заболевание протекает стадийно.

Первая стадия – стадия раздражения, когда в полости носа сухость, зуд, чихание. Эта стадия совершенно не требует сосудосуживающих капель. Сосудосуживающие капли требуются где-то через сутки после начала заболевания, когда наступает стадия отека, когда носовые ходы, вследствие отека слизистой оболочки резко сужаются.

Обильная ринория. Эта стадия длится не более 3-4 дней, поэтому капли сосудосуживающие, требующиеся в это время, могут закапываться только 3-4 дня.

Затем наступает другая стадия — стадия слизисто-гнойных выделений. Там сосудосуживающие капли не нужны, и если нужны, то ограничены. Там нужны другие, антибактериальные средства.

Острые насморки могут привести к заболеванию околоносовых пазух, известные под названием синуситов. Синуситы, среди которых чаще этмоидиты — воспаление клеток решетчатого лабиринта, гаймориты и фронтиты.

Симптомы гайморита и фронтита

Чем проявляются гаймориты, фронтиты? Какие ощущения испытывает человек, у которого развились эти состояния.

Анна Буцель:

Прежде всего, надо сказать, что синуситы развиваются в том случае, когда воспалительный процесс не ограничивается только слизистой оболочкой полости носа, а распространяется через естественные каналы в воздушные пазухи, которые располагаются вокруг полости носа. При этих заболеваниях основным симптомом является головная боль, причем головная боль достаточно локальная — область лба, орбиты, иногда в области расположения самого синуса появляется боль и очень характерный такой слизисто-гнойный характер выделения, который появляется из полости носа. Чаще всего это бывает односторонний процесс, что отличается от острого насморка в 3 стадии воспаления.

Односторонний процесс в соответствии со стороной поражения синуса. Опасность синуситов продиктована, прежде всего, анатомией самого синуса. Дело в том, что околоносовые пазухи, прежде всего, окружают со всех сторон орбиту и на фоне синуситов могут возникать орбитальные осложнения, проявляющиеся отеком век, отеком клетчатки глаза, что приводит к нарушению зрения. Близкий контакт с полостью черепа — отсюда тяжелейшие осложнения: риногенные, внутричерепные осложнения, которые, к сожалению, сегодня встречаются не так редко.

Лечение насморка

Ирина Долина, доцент кафедры болезней уха, горла, носа БГМУ, кандидат медицинских наук:

В народе говорят: Если не лечить насморк, он пройдет за 7 дней, если лечить, то он также пройдет за 7 дней. Это, конечно же, заблуждение. Не всегда человек знает строение полости носа и анатомические особенности, которые есть в полости носа, они могут предрасполагать к длительному течению насморка. Осложнением острого ринита является острый синусит, острый отит. Если не лечить насморк, то такие осложнения скорей возникнут у пациента.

После посещения врача, пациенту выставляется диагноз, потому что многие заболевания могут протекать совершенно с одинаковыми симптомами: заложенность носа, выделения из носа, которые могут быть как при остром рините, так и при синусите. И только доктор может поставить диагноз.

Анна Буцель:

Неправильное лечение насморков приводит к развитию хронических насморков, которые лечить значительно тяжелее.

К сожалению, если пациенты занимаются самолечением и лечат насморк у себя самостоятельно, лечение сводится в основном к покупке сосудосуживающих средств и закапыванию этих капель на протяжении всей болезни, что приводит к затяжному лечению острого насморка и развитию зависимости от сосудосуживающих капель.

На стадии слизисто-гнойных выделений сосудосуживающие капли не нужны, и если нужны, то ограничены. Там нужны другие, антибактериальные средства.

Вот такое лечение приводит к тому, что насморк будет длиться примерно 7 дней.

Есть еще какие-то редкие патологии, с которыми сталкиваются врачи оториноларингологи, которые достаточно серьезны сами по себе и нарушают носовое дыхание?

Анна Буцель:

Такой редкой патологии полости носа, приводящей к затрудненному дыханию через нос, являются, конечно же, опухоли — доброкачественные опухоли, к сожалению, диагностируются и злокачественные опухоли полости носа. Во всех этих случаях обязательно должно быть наблюдение у врача оториноларинголога, именно он определяет необходимость хирургического вмешательства.

Деформация носовой перегородки. Насколько существенно она влияет на носовое дыхание?

Анна Буцель:

Как врач-практик, хочу сказать, что идеально ровной перегородки носа мы видим у очень немногих пациентов.

В силу того, что перегородка носа имеет хрящевую и костную части, в процессе роста хрящ и кость растут неравномерно. В той зоне, где костная часть перегородки и хрящевая соприкасаются, так скажем, в зоне роста, могут образовываться различные формы искривления. Этот процесс роста он продолжается где-то до 16-го возраста. Человек может иметь в этом месте искривление и жить спокойно, без всяких осложнений и заболеваний со стороны полости носа.

Проблема в том, если искривление перегородки носа значительное, а еще больше, если пациент получил травму носа. Вследствие травмы у него появилось искривление перегородки носа, то на фоне этого может появиться затрудненное дыхание через нос.

Диагностика проблем носового дыхания

Ирина Долина:

У пациента есть проблема с носовым дыханием, поэтому для того, чтобы установить причину храпа, мы начинаем свой осмотр с осмотра полости носа. Выполняется передняя риноскопия. Мы видим: в задних отделах искривление перегородки носа справа и, как реакция со стороны слизистой оболочки — отечность слизистой оболочки полости носа, в частности, нижних носовых раковин. Это и есть одна из причин храпа у пациента.

Анна Буцель:

Если перегородка носа искривлена и нет затрудненного дыхания через нос, то дышите и живите себе спокойно. А вот если на фоне искривления перегородки носа развились хронические насморки или сама по себе искривленная перегородка носа приводит к затрудненному дыханию, то, конечно, необходимо хирургическое лечение.

В данной ситуации надо обращаться к врачу оториноларингологу и тот определит, какую операцию надо выполнять этому пациенту.

Анна Буцель:

Сегодня есть инновационные методы хирургического лечения, к которым относятся лазерная хирургия — все это выполняется под контролем эндоскопического оборудования. Все это, конечно, облегчает работу хирурга и ход самой операции.

Что такое аденоиды?

Анна Буцель:

Аденоиды — это физиологическое состояние, чаще всего детского организма. Это так называемая глоточная миндалина, которая у ребенка растет и развивается в области носоглотки, то есть в самых задних отделах полости носа.

Аденоиды есть у всех детей, дело в степени их выраженности, насколько они большие по своим размерам, от этого и зависит состояние дыхания через нос у ребенка.

Ирина Долина:

Возможны осложнения от аденоидита в виде тубарных отитов, экссудативных отитов, гнойных отитов. Основная жалоба — длительно существующий насморк и длительные гнойные выделения. Очень часто родители маленьких деток обращают внимание на затянувшийся кашель, который также сопровождает аденоидит.

Анна Буцель:

Осложнения продиктованы состоянием самого ребенка. Прежде всего, конечно, это иммунитет, у ребенка и так не развит иммунитет, а родители порой уж очень навязчивым уходом за детьми, то есть охраняют их от ветерков, приводит к тому, что ребенок начинает часто простуживаться и болеть. А в любом эпизоде заболевания учавствует лимфоидная ткань, в том числе и аденоиды у этого ребенка. Естественно, на этом фоне, они начинают увеличиваться в своем размере.

У взрослого могут сохраняться увеличенные миндалины?

Анна Буцель:

К сожелению, могут, и где-то в 15% взрослого населения эти аденоиды имеют. Они теряют совершенно свою значимость физиологическую и совершенно бесполезны у взрослого человека, они не выполняют защитную функцию, как это у ребенка.

Они провоцируют развитие осложнений — хронический насморки развиваются на фоне аденоидов, развиваются синуситы. Поэтому у взрослых аденоиды однозначно удаляем, если пациенты обращаются к нам.

Профилактика заболеваний, связанных с носовым дыханием

Рекомендации по профилактике развития тех заболеваний и состояний, о которых Вы говорили?

Анна Буцель:

Если говорить об остром насморке, то естественно, основной метод профилактики — закаливающие процедуры, здоровый образ жизни, прежде всего, потому что табачный дым раздражает слизистую оболочку полости носа и глотки, что предрасполагает к частым острым ринитам простудного характера.

Если говорить о хронических ринитах, то это, прежде всего, своевременное и правильное лечение острых ринитов. Не допускать самолечения, обязательно нужно консультироваться с врачом, даже не обязательно с врачом оториноларингологом. Вам поможет и врач-педиатр и терапевт, назначая правильное лечение.

Если говорить о перегородке носа, то прежде всего нужно полагаться всегда и слушаться доктора, который осматривает Вас и диагностирует искривленную перегородку носа, и если врач сказал, что требуется коррекция, то необходимо хирургическое лечение, нужно обязательно слушаться советов врача и своевременно оперироваться, обращаться к врачам хирургам.