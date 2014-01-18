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  • Крещенское купание: о пользе холодового воздействия на организм человека рассказала Анфиса Шеповалова, заведующая отделом медицинской реабилитации

Крещенское купание: о пользе холодового воздействия на организм человека рассказала Анфиса Шеповалова, заведующая отделом медицинской реабилитации

18 января 2014 13:54
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Издавна известно о благотворном влиянии ледяной воды на человеческий  организм.

Павел Торгашин:
Каждую неделю стараемся с ребятами ездить сюда — окунаемся, очищаем свое тело, душу. Это дает заряд бодрости, энергии на всю неделю до следующего раза.

Анфиса Шеповалова, заведующая отделом медицинской реабилитации:
При попадании в холодную  воду  организм человека преодолевает шоковый барьер, который по длительности занимает до 1,5 минуты. После чего организм включает дополнительные энергетические ресурсы, поддерживающие механизмы терморегуляции.

Новичкам, желающим присоединиться к закоренелым моржам, стоит проконсультироваться с врачом и не забывать о простых правилах: начинать закаливание стоит в домашних условиях, перед  купанием надо сделать гимнастику, только потом окунаться в ледяную купель. Перед купанием категорически не рекомендуется употреблять спиртное, а после быстро вытереться и одеться в теплую, сухую одежду, полезно согреть организм травяным чаем, сообщили в программе  «Утро» на СТВ.

# Купание в проруби # Здоровье

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