Крещенское купание: о пользе холодового воздействия на организм человека рассказала Анфиса Шеповалова, заведующая отделом медицинской реабилитации

Издавна известно о благотворном влиянии ледяной воды на человеческий организм.

Павел Торгашин:

Каждую неделю стараемся с ребятами ездить сюда — окунаемся, очищаем свое тело, душу. Это дает заряд бодрости, энергии на всю неделю до следующего раза.

Анфиса Шеповалова, заведующая отделом медицинской реабилитации:

При попадании в холодную воду организм человека преодолевает шоковый барьер, который по длительности занимает до 1,5 минуты. После чего организм включает дополнительные энергетические ресурсы, поддерживающие механизмы терморегуляции.

Новичкам, желающим присоединиться к закоренелым моржам, стоит проконсультироваться с врачом и не забывать о простых правилах: начинать закаливание стоит в домашних условиях, перед купанием надо сделать гимнастику, только потом окунаться в ледяную купель. Перед купанием категорически не рекомендуется употреблять спиртное, а после быстро вытереться и одеться в теплую, сухую одежду, полезно согреть организм травяным чаем, сообщили в программе «Утро» на СТВ.