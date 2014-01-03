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В Бресте прошла первая в истории операция по пересадке печени с участием 25 врачей: отзывы пациентки

03 января 2014 20:55
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Новости Беларуси. Расширяя горизонты. Брест – первый областной центр, в котором выполнена операция по пересадке печени. Ранее подобные трансплантации делали только в Минске. Донорский орган успешно пересажен жительнице Жабинковского района, которая из-за болезни последние 5 лет была буквально привязана к больнице. Трансплантация стала для нее единственным шансом на полноценную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти первые шаги, в буквально смысле слова - в новую жизнь,   58-летней Любови Тейге даются не просто: женщина перенесла сложнейшую операцию по пересадке печени.  В медицинской карте  пациентки — диагнозы с пессимистичными прогнозами,  последний год она практически не покидала больничных палат.  Трансплантация органа  не просто дала шанс полноценно жить,  а СОХРАНИЛА САМУ ЖИЗНЬ.    

Любовь Тейге, пациентка Брестской областной больницы:
Я сразу решилась:  а что тянуть: или так, или так. Я считаю, что операция прошла на высшем уровне. Вообще молодцы! Хочется внуков поднять, это, конечно истина — жить для них.

Брестские медики к трансплантации готовились не один месяц: изучали опыт отечественной и мировой хирургии.  Операция  длилась больше 10 часов. Ее успех, говорят врачи — результат коллективного труда брестских и минских специалистов. Всего в операционной над спасением жизни одной пациентки трудилась бригада из 25 человек!  

Андрей Шестюк,  заведующий отделением трансплантации Брестской областной больницы:
Мы готовились около года и результатом стала эта операция.   Считается одной из самых сложных операций в хирургии. Тут сложно не  только выполнить операцию, но и  провести анестезию, правильно провести послеоперационный период. С целью подготовке  этой операции я и анестезиолог 1,5 месяца стажировались в Брюсселе.

В «листе ожидания» на пересадку печени только на Брестчине — 15 человек. Успех медиков в проведенной операции Любови Тейге дает надежду и всем этим людям. К слову, именно брестские врачи слывут настоящими  «пионерами» в региональной трансплантологии:  первыми пересадили аорту, первыми в регионах освоили и пересадку почек. С момента, когда операция была поставлена «на поток»,  новый орган, а значит и шанс на полноценную жизнь получили, около 100 пациентов. Профессионализм брестских врачей признают не только отечественные пациенты.

Александр Карпицкий,  главный врач  Брестской областной больницы:
В 2013 году мы заработали почти 230 тыс. долларов за счет экспорта.  
Интерес у иностранных пациентов (Россия, Украина) к брестской медицине  проявился в большей степени, чем в предыдущие годы.
Цена в Беларуси у нас ниже, чем в Европе, но квалификация врачей у нас на очень высоком уровне.

Учиться и совершенствоваться: у брестских трансплантологов большие планы по внедрению новых операций и созданию центра трансплантации с диагностической лаборатории. Но, врачи - люди суеверные и о будущем рассуждать  не любят. Говорят, об успехах можно говорить только тогда, когда есть конкретный результат. 

# Операции по трансплантологии # Здоровье

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