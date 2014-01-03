В Бресте прошла первая в истории операция по пересадке печени с участием 25 врачей: отзывы пациентки

Новости Беларуси. Расширяя горизонты. Брест – первый областной центр, в котором выполнена операция по пересадке печени. Ранее подобные трансплантации делали только в Минске. Донорский орган успешно пересажен жительнице Жабинковского района, которая из-за болезни последние 5 лет была буквально привязана к больнице. Трансплантация стала для нее единственным шансом на полноценную жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти первые шаги, в буквально смысле слова - в новую жизнь, 58-летней Любови Тейге даются не просто: женщина перенесла сложнейшую операцию по пересадке печени. В медицинской карте пациентки — диагнозы с пессимистичными прогнозами, последний год она практически не покидала больничных палат. Трансплантация органа не просто дала шанс полноценно жить, а СОХРАНИЛА САМУ ЖИЗНЬ.

Любовь Тейге, пациентка Брестской областной больницы:

Я сразу решилась: а что тянуть: или так, или так. Я считаю, что операция прошла на высшем уровне. Вообще молодцы! Хочется внуков поднять, это, конечно истина — жить для них.

Брестские медики к трансплантации готовились не один месяц: изучали опыт отечественной и мировой хирургии. Операция длилась больше 10 часов. Ее успех, говорят врачи — результат коллективного труда брестских и минских специалистов. Всего в операционной над спасением жизни одной пациентки трудилась бригада из 25 человек!

Андрей Шестюк, заведующий отделением трансплантации Брестской областной больницы:

Мы готовились около года и результатом стала эта операция. Считается одной из самых сложных операций в хирургии. Тут сложно не только выполнить операцию, но и провести анестезию, правильно провести послеоперационный период. С целью подготовке этой операции я и анестезиолог 1,5 месяца стажировались в Брюсселе.

В «листе ожидания» на пересадку печени только на Брестчине — 15 человек. Успех медиков в проведенной операции Любови Тейге дает надежду и всем этим людям. К слову, именно брестские врачи слывут настоящими «пионерами» в региональной трансплантологии: первыми пересадили аорту, первыми в регионах освоили и пересадку почек. С момента, когда операция была поставлена «на поток», новый орган, а значит и шанс на полноценную жизнь получили, около 100 пациентов. Профессионализм брестских врачей признают не только отечественные пациенты.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы:

В 2013 году мы заработали почти 230 тыс. долларов за счет экспорта.

Интерес у иностранных пациентов (Россия, Украина) к брестской медицине проявился в большей степени, чем в предыдущие годы.

Цена в Беларуси у нас ниже, чем в Европе, но квалификация врачей у нас на очень высоком уровне.

Учиться и совершенствоваться: у брестских трансплантологов большие планы по внедрению новых операций и созданию центра трансплантации с диагностической лаборатории. Но, врачи - люди суеверные и о будущем рассуждать не любят. Говорят, об успехах можно говорить только тогда, когда есть конкретный результат.