«Главное не переусердствовать». Как сбросить лишний вес после новогодних праздников?

Новогодние праздники завершились, а это значит, самое время взяться за свою фигуру и сбросить приобретенные лишние килограммы.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Здесь самое главное не переусердствовать и не ждать от себя каких-то рекордных результатов. В сбросе веса после праздника есть несколько совершенно простых правил. Этот лишний вес во многом связан с тем, что организм просто накапливает лишнюю жидкость. Мы едим много жирной, острой еды, и это все способствует тому, что организм накапливает воду. Просто накапливает ее, и тогда у нас возникает отечность, и мы ее чувствуем именно как лишние килограммы. Конечно, на весах это тоже видно. Даже просто перестав есть сладкое, жирное, соленое и острое, мы можем избавиться примерно от 1 килограмма этого псевдолишнего веса, который, по сути, представлял собой простой отечность тканей.

Первое, что советуют сделать диетологи и психотерапевты, – успокоиться. Избегайте голоданий, они заставят ваш организм запасать жир, который откладывается в самых ненужных местах. Жесткие ограничения в еде могут привести ко множеству негативных последствий, вплоть до гормонального сбоя.

Оксана Пальчик:

Никаких жестких рамок. Вся диета должна заключаться в том, что вы начинаете есть просто правильную еду. Вы не едите салаты с майонезом, острые соусы и приправы. Если вы едите мясо и белки, то вы едите их в хорошем, правильном, диетическом варианте – запеченные, отварные. Лучше, конечно, делать упор на рыбу, потому что она организмом легче переваривается. Если вы хотите оставить углеводы на столе, то можете это сделать, но есть их только в первой половине дня. Плохой сон может усилить аппетит. Такой важный биологический процесс сказывается на гормонах – грелине и лептине, которые, в свою очередь, и влияют на чувство голода. Кроме этого, во время физической активности вы будете больше уставать.

Оксана Пальчик:

Физическая активность здесь приобретает особую роль. Нужно заставлять себя двигаться, выходить из дома и делать прогулки, совершать пробежки, если вам это не противопоказано. Таким образом, этими нехитрыми действиями вы позволите организму разгрузиться и отдать все то, что он накопил за праздники. Если вы не фанат тренажерных залов, не стоит отчаиваться. Полезна будет любая физическая активность. Утренняя зарядка, пешие прогулки на свежем воздухе и даже отказ от лифта будут засчитаны и отлично подойдут в борьбе с лишними калориями.