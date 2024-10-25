Как лечится аденовирусная инфекция? Узнали у врача о симптомах и профилактике

Аденовирусная инфекция – это заболевание, вызванное одноименными вирусами, которые могут поражать различные органы. Этот вирус распространен по всему миру и может вызывать различные заболевания: от респираторной инфекции и конъюнктивита до воспаления лимфатических узлов.

Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

В целом аденовирусная инфекция не имеет сезонности по сравнению с другими вирусными инфекциями, может проявляться в течение года. Отличить ее по симптомам от других заболеваний вирусных достаточно сложно и не имеет смысла, потому что любая вирусная инфекция лечится одинаково.

Симптомы аденовирусной инфекции могут варьироваться в зависимости от формы заболевания, но обычно это высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, конъюнктивит и болезненные увеличенные лимфоузлы.

Алеся Голубенко:

Кашель может быть как продуктивный, так и сухой на первых этапах. Заложенность носа характеризуется сменяемостью своего характера. Также бывают ситуации, когда присоединяется ЖКТ, бывает тошнота.

Аденовирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, через контакт с зараженными предметами или пищу. Вирус имеет высокую степень стойкости к воздействию окружающей среды и может сохраняться на поверхностях длительное время.

Алеся Голубенко:

Сегодня существует ПЦР-диагностика, направленная на выявление аденовируса, чаще всего ПЦР-диагностика одновременно выявляет и другие вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Таким образом мы можем подтвердить или опровергнуть наличие аденовирусной инфекции у данного человека. Почему своевременно нужно обратиться к врачу? Чтобы мы могли видеть человека, направить его на дополнительные обследования или на дополнительные консультации.