Как лечится аденовирусная инфекция? Узнали у врача о симптомах и профилактике

Аденовирусная инфекция – это заболевание, вызванное одноименными вирусами, которые могут поражать различные органы. Этот вирус распространен по всему миру и может вызывать различные заболевания: от респираторной инфекции и конъюнктивита до воспаления лимфатических узлов.
Алеся Голубенко, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:
В целом аденовирусная инфекция не имеет сезонности по сравнению с другими вирусными инфекциями, может проявляться в течение года. Отличить ее по симптомам от других заболеваний вирусных достаточно сложно и не имеет смысла, потому что любая вирусная инфекция лечится одинаково.
Симптомы аденовирусной инфекции могут варьироваться в зависимости от формы заболевания, но обычно это высокая температура, кашель, насморк, боль в горле, конъюнктивит и болезненные увеличенные лимфоузлы.
Алеся Голубенко:
Кашель может быть как продуктивный, так и сухой на первых этапах. Заложенность носа характеризуется сменяемостью своего характера. Также бывают ситуации, когда присоединяется ЖКТ, бывает тошнота.
Аденовирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, через контакт с зараженными предметами или пищу. Вирус имеет высокую степень стойкости к воздействию окружающей среды и может сохраняться на поверхностях длительное время.
Алеся Голубенко:
Сегодня существует ПЦР-диагностика, направленная на выявление аденовируса, чаще всего ПЦР-диагностика одновременно выявляет и другие вирусы, которые вызывают респираторные заболевания. Таким образом мы можем подтвердить или опровергнуть наличие аденовирусной инфекции у данного человека. Почему своевременно нужно обратиться к врачу? Чтобы мы могли видеть человека, направить его на дополнительные обследования или на дополнительные консультации.
Лечение аденовирусной инфекции направлено на симптоматическую терапию, включая прием анальгетиков и жаропонижающих препаратов, промывание носа, горла и применение глазных капель.
Алеся Голубенко:
Данная инфекция протекает достаточно быстро, длится 5-7 дней. При легком течении симптомы проходят. В некоторых случаях кашель может сохраняться в течение нескольких недель, но постепенно должен угасать.
Основная профилактика аденовирусной инфекции – мытье рук и использование масок, исключение контакта с зараженными людьми, укрепление иммунитета.
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